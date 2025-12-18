VIDEO: Intenta besar a «la otra» durante transmisión de noticiero, no sabía que estaba en vivo

El trabajador quedó en shock frente a la cámara al ser descubierto, después fingió que le estaba haciendo una pregunta a la fémina

CIUDAD DE MÉXICO.- Una infidelidad habría quedado al descubierto durante la transmisión en vivo de un programa de noticias. Como era de esperarse, el incómodo momento se volvió tendencia en redes sociales.

En el video se observa cómo el presentador se encuentra dando las noticias mientras, a sus espaldas, se encuentra su equipo de producción, edición y editorial. En ese momento, uno de los empleados del canal se aproxima a una de las trabajadoras que da la espalda a la cámara e intenta besarla apasionadamente, ya que incluso la toma de la cabeza y se aproxima a sus labios.

Pero algo lo detiene: sería la misma mujer alertándolo de que están siendo grabados en vivo, por lo que el sujeto se queda inerte y luego voltea la mirada a la cámara.

Empleado intenta besar a su amante apasionadamente y descubre que está en una transmisión en vivo: imágenes sorprendentes

Tras quedarse unos segundos paralizado y con el rostro desencajado, pasa saliva y decide preguntarle algo a su compañera. Muchos internautas aseguran que intentó disfrazar el beso aparentando que le iba a preguntar algo a la mujer.

El noticiario pertenecería a la cadena Noticias Caracol, un canal de televisión en Colombia. Usuarios de redes afirman que el sujeto es casado, pero esto no ha sido comprobado ni desmentido por el sujeto ni por la televisora; tampoco se conoce su identidad.

“Malpensados, solo le iba a decir un secreto”, “soldado caído”, “lo que le espera en su casa con su mujer”, “eso sí es estar muy salado”, “qué vergüenza”, “se le dañó la Navidad”; son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.

Con información de HERALDO DE MÉXICO