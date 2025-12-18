VIDEO: Joven con clavos por huesos rotos en su pierna hace acrobacias en moto y vuelve a accidentarse

A través de redes sociales se hizo viral el video en el que un joven parece no haber aprendido la lección y se accidenta de nueva cuenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirían las abuelitas: «¡Pero es que tú no aprendes!» y pareciera que en muchas ocasiones, por más que tropecemos con la misma piedra, la lección nos entra por un oído y nos sale por el otro.

Al menos así se critica a un joven en Brasil, quien se hizo viral por un video difundido en las plataformas sociales, en donde se le ve realizar piruetas en una motocicleta con una particularidad: trae clavos en la pierna.

Sin que nadie pudiera adivinar el final de esta historia (guiño, guiño), el joven termina accidentándose de nueva cuenta, desatando las críticas y los comentarios en redes sociales, en donde también refirieron casos similares ocurridos en otras partes del mundo.

¿Qué pasó con este joven?

Mediante un video que fue difundido en las redes sociales, se viralizó la historia de un joven que, presuntamente en Brasil, realizaba piruetas a bordo de una motocicleta, acompañado de un copiloto que lo sostenía fuertemente de la cintura.

Lo criticable, dicen los usuarios de las plataformas, no es que hiciera piruetas, sino que las realizara aún teniendo los huesos rotos y con clavos en una de sus piernas, consecuencia de un accidente previo. Aún con ello, el joven decidió tomar la motocicleta y conducirla por las calles, realizando tres intentos de los llamados «caballitos», es decir, elevando la parte delantera del vehículo en movimiento.

El primero sale bien, aún con los automóviles que había alrededor al ser una vía pública; el segundo también sale bien, incluso voltea a la cámara con cara de triunfo; sin embargo, para el tercer intento, todo se salió de control y terminan accidentándose ambos jóvenes.

‘La selección natural haciendo su trabajo’

En las redes sociales en donde se compartió el video, los comentarios no dejaron pasar la oportunidad de realizar críticas y de recordar a Charles Darwin y la selección natural:

🚨 BRASIL 🇧🇷 | Joven hace piruetas en su motocicleta 🏍️ a pesar de aún seguir con los huesos rotos tras un accidente anterior. pic.twitter.com/uCzqlDe5lY — XAlertNow (@xalertnow) December 17, 2025



•Darwin estaría orgulloso

•Qué linda es la selección natural

•Parece que un accidente no fue suficiente y busca el 2º para reafirmar… Lo que sea que esté haciendo, aparte del imbéc*l

•Los animales no tienen entendimiento

•La próxima saldrá más rápido del hospital, pero con una pierna menos

•Me imagino que ya no lo recibieron en el hospital, ¿verdad? Porque es es lo que corresponde, siendo tan imbécil uno

Con información de HERALDO DE MÉXICO