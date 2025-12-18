VIDEO: Pasajeros saltan de una van segundos antes de que estuviera a punto de caer a un barranco

Como se puede ver en las imágenes, la camioneta descendió de reversa sin control por una presunta falla; autoridades confirmaron que varios turistas resultaron lesionados

CIUDAD DE MÉXICO.- Una camioneta Van que transportaba turistas estuvo a punto de caer a un barranco, cuando el vehículo repentinamente comenzó a rodar hacía atrás mientras se desplazaba para subir una pendiente inclinada en la carretera. Al ver que la unidad no se podía detener, los pasajeros comenzaron a saltar para salir y evitar caer al vacío.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió este 17 de diciembre de 2025 en la localidad de Dalhousie, en el estado de Himachal Pradesh, India, y el momento fue captado una cámara de seguridad instalada en un inmueble ubicado en la zona de Panchpula.

Como se puede ver en las imágenes, la camioneta comenzó a descender en reversa sin control por una presunta falla, mientras el freno de mano tampoco lograba detener su desplazamiento.

La camioneta choca contra un árbol, el cual evitó que se precipitara por el barranco. Créditos: @vidjcb

En Dalhousie, India, este vehículo que transportaba turistas empezó de repente a rodar hacia atrás por la carretera, los pasajeros saltaron para salvar sus vidas. Afortunadamente unos árboles evitaron la caída al vacío. Varias reflexiones para Colombiapic.twitter.com/kEdSy0HPPb — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) December 17, 2025

El video muestra que los turistas entran en pánico y comienzan a saltar desde la furgoneta con el peligro de ser aplastados por la pesada unidad que, desciende rápidamente. El material audiovisual deja ver que al menos 5 personas logran saltar, antes de que la camioneta chocara contra un árbol, el cual evitó que se precipitara por el barranco.

Tras el impacto, dos personas son proyectadas del interior de la camioneta y caen un par de metros abajo al vacío. Autoridades confirmaron que varios turistas resultaron lesionados, aunque ninguno de gravedad por lo que los heridos recibieron atención médica y se inició una investigación para deslindar responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en la zona.

Este accidente se produjo una semana después de que un camión que transportaba a 21 trabajadores cayera en desfiladero en el distrito de Anjaw de Arunachal Pradesh. La administración del distrito canceló el lunes de esta semana una operación de búsqueda y rescate de varias agencias tras el accidente.

Hasta el domingo, se habían recuperado 20 cadáveres y un sobreviviente había sido trasladado a un hospital después de cuatro días de labores de rescate por parte de los equipos de emergencias.

Con información de HERALDO DE MÉXICO