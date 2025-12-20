180 elementos del Ejército viajan a Sinaloa para reforzar el operativo de seguridad

“El objetivo es inhibir las actividades ilícitas y generar un ambiente de tranquilidad para la población en Sinaloa”, señaló la Sedena

SINALOA.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la seguridad en Sinaloa con el envío de 180 efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército, quienes arribaron a Culiacán para fortalecer las operaciones contra grupos delictivos en la entidad.

El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y busca respaldar las acciones que ya realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región.

Los elementos fueron trasladados desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea y quedarán adscritos al operativo de la 9/a Zona Militar.

#ÚltimaHora Defensa refuerza la seguridad en el estado de Sinaloa con 180 efectivos. A las 1000 horas del 20 de diciembre de 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegaron a bordo… pic.twitter.com/6CF96Icai8 — @Defensamx (@Defensamx1) December 20, 2025

Su misión será realizar tareas de disuasión, prevención y patrullaje en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

“El objetivo es inhibir las actividades ilícitas y generar un ambiente de tranquilidad para la población”, señaló la autoridad militar al destacar que las acciones buscan proteger a la ciudadanía sinaloense.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA