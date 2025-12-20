Atienden a 50 niñas y niños con cáncer en 2025; “la leucemia es la más común”, revela Corazones Siempre Unidos

La Asociación Civil Corazones Siempre Unidos cerrará 2025 con el acompañamiento de 50 pequeñas y pequeños desde bebés hasta adolescentes de 15 años que enfrentan distintos padecimientos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Asociación Civil Corazones Siempre Unidos cerrará 2025 con el acompañamiento de 50 pequeñas y pequeños desde bebés hasta adolescentes de 15 años que enfrentan distintos padecimientos: diversos tipos de cáncer, principalmente leucemia, así como cáncer de piel, mielomeningocele, síndrome de Down, hidrocefalia, entre otros padecimientos; así lo dio a conocer Julisa Pérez Cobos, acompañada de Sandra García, presidenta y vocal del organismo, integrado por 20 voluntarias y voluntarios.

Pérez Cobos dijo que pese a la gravedad de los diagnósticos, también hubo motivos para celebrar.

«La leucemia es el más común. Afortunadamente, ahora en la posada una mami nos dio la noticia de que Kailani va a tocar la campana en julio, si Dios quiere, y eso para nosotros es bendición y nos anima a seguir trabajando para ellos»

Aunque aclaró que no es especialista en salud, compartió que la prevención puede empezar desde casa.

«No somos médicos, yo creo que sí con una buena alimentación. Que los padres estén muy atentos a los síntomas que se presentan desde pequeños. El que puedan ellos ser diagnosticados a tiempo y a su vez tener una buena recuperación»

Corazones Siempre Unidos mantiene una labor constante. Este año impulsaron apoyo para Saori (integrante del organismo desde que tenía un año y medio y que hoy, con 10 años, requiere prótesis oculares con un costo de 50 mil pesos) y para Ali Sofía, quien necesita un aparato especial para poder ser intervenida, valuado en 300 mil pesos.

«Nosotros les apoyamos con medicamentos, quimioterapias tiene mucho que no otorgamos ninguna, pañales, insumos, viáticos, pasajes, despensa, consulta, son muchas cosas con las que uno les apoya, pediasure. No hay ayuda pequeña… Todo suma, desde un peso pueden apoyarnos depositar a la cuenta o traernos en especie»

Este 2025 también lograron recaudar fondos para adquirir una diadema auditiva destinada a Aimar, de 4 años.

Para cerrar el año, la asociación participará en la posada del Instituto Mexicano del Seguro Social, en apoyo a las enfermeras que cada diciembre convocan para acompañar a niñas y niños hospitalizados.

Además, el 31 de diciembre entregarán cenas a las familias que permanecen con pacientes pediátricos.

Quienes quieran sumarse a la causa pueden enviar mensaje inbox, acudir directamente para llevar apoyo a las niñas y los niños o incorporarse como voluntarias o voluntarios.

Por Cynthia Gallardo

La Razón