CFE cierra la calle Benito Juárez para reparar daños en zona centro

Desde las 9:30 horas, cuadrillas de la CFE comenzaron la rehabilitación de tapas de registro en el tramo comprendido entre Altamira y Álvaro Obregón.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La actividad sabatina en el primer cuadro de Tampico arrancó con un cierre inesperado: la calle Benito Juárez quedó completamente cerrada por trabajos urgentes de la Comisión Federal de Electricidad.

Para evitar incidentes, elementos de Tránsito y Vialidad acordonaron la zona y desviaron el flujo vehicular.

Las maniobras incluyeron apoyo de Protección Civil y Bomberos, quienes supervisaron que las labores se desarrollaran sin riesgos.

La intervención mantuvo fuera de operación la rampa de transporte público de la ruta “Tampico–Madero”, que usualmente tiene un flujo constante hacia el centro de la ciudad.

Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas mientras concluyen los trabajos, con el fin de evitar congestionamientos y agilizar el movimiento en ese sector de Tampico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón