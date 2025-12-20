Cofepris revela las playas de México a las que no debes ir en estas vacaciones de fin de año, están contaminadas

Cofepris presentó los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar en las 289 playas de uso recreativo en México

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentaron los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar en las 289 playas de uso recreativo en los 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros del país.

Por medio de un comunicado, se indicó que este análisis tiene el objetivo de informar a la población si estas zonas están o no aptas, especialmente para las vacaciones de fin de año que se avecina.

Durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron dos mil 233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública en los principales destinos turísticos del país.

«Los resultados obtenidos determinaron que 283 de playas de uso recreativo del país, el 98 por ciento, son aptas para uso por la población ya que cumplen con el criterio de calidad microbiológico establecido”, se destacó en el comunicado».

Se indicó que dicho número contrasta con el anterior muestreo publicado el 17 de julio, ya que las playas no aptas para uso recreativo se redujeron de 16 a tan solo seis, lo que representa el 2 por ciento del total de playas de uso recreativo en el país, ya que rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL).

Cofepris y las APCRS se coordinan para que los Comités de Playas implementen acciones inmediatas de saneamiento que permitan alcanzar las condiciones óptimas de salubridad en las seis playas mencionadas con la finalidad de prevenir riesgos a la salud de los turistas nacionales e internacionales.

Cabe destacar que las siguientes 14 playas cambiaron su estatus para su uso recreativo como aptas durante el tercer muestreo de 2025, luego de que fueran calificadas como no aptas en el muestreo anterior: El Real, en Colima; Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Guerrero; Playa del Cuale y Playa Camarones, en Jalisco; Nexpa en Aquila, Boca de Apiza en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos, en Michoacán; y Bocana, en Oaxaca.

Las seis playas no aptas detectadas en el más reciente estudio fueron:

– Tijuana, Baja California.

– Mismaloya, Jalisco.

– El Veneno/Miramar, Sonora.

– San Francisco, Sonora.

– Barra del Tordo, Tamaulipas.

– José Martí, Veracruz.

La autoridad sanitaria exhorta a la población a contribuir a la conservación de los espacios naturales manteniendo la limpieza de las playas y a estar informada sobre la condición de estas zonas a través de la aplicación “Playas Mx” o en la página www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-proyecto-agua-de-contacto .

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA