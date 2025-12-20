De ‘Santo’ a Naranja

Ronaldo Prieto es nuevo refuerzo de Correcaminos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos de la UAT confirmó la incorporación de Ronaldo “Ronny” Prieto, futbolista procedente de la Liga MX, quien llega al conjunto naranja con el objetivo de relanzar su carrera, sumar minutos y fortalecer al plantel de cara al próximo torneo de la Liga de Expansión MX.

El mediocampista fue uno de los jugadores más buscados dentro de la división. De acuerdo con información surgida en la zona sur del estado, la Jaiba Brava de Tampico Madero lo tenía considerado como una de sus principales opciones de refuerzo; sin embargo, Correcaminos logró adelantarse en la negociación y concretar su llegada.

Formado en Santos Laguna, Prieto se ha distinguido por su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como lateral izquierdo, extremo o volante, e incluso como contención, una cualidad que le permite adaptarse a distintos esquemas tácticos y necesidades dentro del terreno de juego.

Durante su etapa con el conjunto lagunero, Ronny Prieto disputó 77 partidos oficiales, en los que registró dos anotaciones, una de ellas conseguida en fase de liguilla en 2021. Fue bajo la dirección técnica de Guillermo Almada cuando tuvo mayor continuidad y regularidad en el primer equipo.

Además, el jugador cuenta con experiencia internacional, luego de participar en torneos como la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, aportando recorrido y roce competitivo al plantel universitario.

Con esta incorporación, el equipo dirigido por el uruguayo Gustavo “Chavo” Díaz suma una pieza versátil que apunta a ser de gran utilidad a lo largo del torneo. Se espera que Prieto se integre en los próximos días a los trabajos del equipo.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN