Derrape de motocicleta en el Puente Tampico deja a un lesionado en estado crítico

Las autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones al circular por el Puente Tampico, a fin de prevenir accidentes.



6:19 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un derrape de motocicleta se registró la tarde de este sábado en el Puente Tampico, generando la movilización de cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista resultó gravemente lesionado y fue clasificado en condición roja, considerada prioridad de traslado inmediato. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y realizaron el traslado urgente del paciente a un hospital de la zona. Las autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones al circular por el Puente Tampico, a fin de prevenir accidentes. Por José Luis Rodríguez Castro La Razón