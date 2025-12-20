Fiestas navideñas disparan la basura en Tampico se recolectan cerca de 500 toneladas diarias

El repunte se debe a la intensa actividad doméstica y a las reuniones familiares propias de la temporada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las celebraciones decembrinas dejan una carga pesada en las calles de Tampico, el volumen de la basura aumentó hasta un 30 por ciento respecto a un día normal, de acuerdo a la Secretaría de Servicios Públicos.

Edmundo Malagón Infante, titular de la dependencia municipal explicó que el repunte se debe a la intensa actividad doméstica y a las reuniones familiares propias de la temporada.

Recordó que en condiciones habituales la ciudad recoge entre 400 y 450 toneladas de desechos por día, pero en diciembre la cifra prácticamente se dispara.

“De lo que recolectamos normalmente entre 400 y 450 toneladas diarias, nos vamos casi a las 500”

A pesar del aumento, señaló que no se ha contratado personal adicional, porque el municipio se apoya en la experiencia de las mismas cuadrillas para intensificar labores.

«Tenemos la misma gente, los operadores de los camiones recolectores es la misma gente y saben perfectamente cada año qué es lo que tiene que hacer. En algunas ocasiones sí se requieren de horas extras según como sea la demanda de trabajo»

Malagón Infante afirmó que la recolección casa por casa opera con normalidad, al igual que el servicio a los comercios con convenio vigente.

Dijo que también ha incrementado la basura especial (muebles, troncos y otros objetos voluminosos) y que las cuadrillas, integradas por mujeres y hombres, realizan jornadas diarias para responder a las solicitudes ciudadanas y mantener limpia la vía pública.

Por Cynthia Gallardo

La Razón