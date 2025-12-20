¡Le pintan el camino!

Correcaminos ya tiene el camino definido en este clausura 2026

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Liga de Expansión MX dio a conocer de manera oficial el calendario del Torneo Clausura 2026, certamen en el que Correcaminos de la UAT ya conoce el camino que deberá recorrer. El conjunto tamaulipeco iniciará su participación el sábado 10 de enero, cuando visite a Atlético Morelia en el Estadio Morelos, en duelo correspondiente a la Jornada 1.

El primer partido como local para el equipo naranja será en la Jornada 2, cuando reciba a Atlético La Paz el viernes 16 de enero en el Estadio Marte R. Gómez, inmueble donde Correcaminos disputará sus encuentros de casa los viernes por la noche, en horarios de 19:00 y 21:00 horas, buscando hacer pesar su condición de local.

En total, Correcaminos disputará 14 partidos en la fase regular, de los cuales 7 serán como local y 7 como visitante, además de tener descanso en la Jornada 11, por lo que el equilibrio entre juegos en casa y fuera será clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

Uno de los compromisos más esperados del calendario será el Clásico Tamaulipas, cuando Correcaminos enfrente a la Jaiba Brava de Tampico Madero en la Jornada 7, duelo que paraliza al estado y que siempre se juega con un ingrediente especial por la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

Otro encuentro que genera expectativa es el choque ante Coyotes de Tlaxcala, conocido como el llamado “Clásico de Caricatura”, un partido que con el paso de los torneos ha ido creciendo en intensidad y rivalidad.

En casa, el conjunto universitario tendrá duelos de alto voltaje ante Atlante, uno de los clubes más tradicionales de la categoría, mientras que como visitante enfrentará a Leones Negros, equipo histórico del futbol mexicano, en la Jornada 3.

El calendario también marca una visita complicada ante Mineros de Zacatecas, duelo correspondiente a la Jornada 14, en una plaza que suele ser exigente y donde cada punto se disputa con máxima intensidad.

Finalmente, Correcaminos cerrará la fase regular como local, cuando reciba a Alebrijes de Oaxaca en la Jornada 15, buscando aprovechar su casa y a su gente para llegar en buen momento a la recta final del torneo.

CALENDARIO DE CORRECAMINOS | CLAUSURA 2026

J1 | Atlético Morelia vs Correcaminos | Sábado 10 de enero | 7:00 PM | Estadio Morelos

J2 | Correcaminos vs Atlético La Paz | Viernes 16 de enero | 7:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

J3 | Leones Negros vs Correcaminos | Domingo 25 de enero | 12:00 PM | Estadio Jalisco

J4 | Correcaminos vs Tlaxcala | Viernes 30 de enero | 9:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

J5 | Tepatitlán vs Correcaminos | Viernes 6 de febrero | 5:00 PM | Gregorio “Tepa” Gómez

J6 | Correcaminos vs Atlante | Viernes 13 de febrero | 9:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

J7 | Tampico Madero vs Correcaminos | Domingo 22 de febrero | 5:00 PM | Tamaulipas

J8 | Correcaminos vs Tapatío | Viernes 27 de febrero | 7:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

J9 | Venados vs Correcaminos | Viernes 6 de marzo | 7:00 PM | Carlos Iturralde

J10 | Correcaminos vs Irapuato | Viernes 13 de marzo | 7:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

J11 | Descanso

J12 | Dorados vs Correcaminos | Sábado 28 de marzo | 7:00 PM | Estadio Caliente

J13 | Correcaminos vs Cancún FC | Viernes 3 de abril | 9:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

J14 | Mineros vs Correcaminos | Viernes 10 de abril | 7:00 PM | Carlos Vega Villalba

J15 | Correcaminos vs Alebrijes | Viernes 17 de abril | 9:00 PM | Estadio Marte R. Gómez

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN