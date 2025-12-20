Licencia permanente se mantiene sin cobros en 2026

El diputado Claudio De Leija Hinojosa aclaró lo anterior ante versiones confusas que circulan en redes sociales sobre la licencia de conducir.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La licencia permanente continúa vigente en Tamaulipas y no enfrentará cambios en 2026.

El legislador aseguró que no habrá refrendos ni cobros adicionales el próximo año, por lo que los automovilistas pueden tener certeza sobre la validez del documento.

Explicó que también se ofrece una licencia con vigencia de dos años, con costo equivalente a 10 UMAS, como una opción adicional para la ciudadanía.

Respecto a versiones sobre una validación obligatoria cada cinco años, fue enfático al señalar que dicha medida no está prevista para aplicarse en 2026.

Detalló que quienes tienen licencia permanente solo deberán acudir cada cinco años a la Oficina Fiscal para una revisión de seguridad y reposición del documento.

Claudio De Leija lamentó que el tema se utilice para desinformar y reiteró su compromiso de aclarar dudas sin afectar la economía de las familias tamaulipecas.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón