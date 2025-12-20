Militar de Brasil le pone un GPS a su esposa y descubre infidelidad en Morel; le quita la vida al amante

Tras cometer el crimen, el militar acudió a trabajar con normalidad, por lo que fue detenido por sus propios compañeros, quienes ya tenían conocimiento de los hechos

BRASIL.- Un elemento de la Policía Militar de Brasil sospechaba de su esposa, con la que tenía 15 años casado, así que decidió instalar de manera ilegal un GPS a su carro, con lo que logró ubicar a la mujer en un motel, por lo que decidió acudir allí en su moto.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron cuando la esposa, de oficio enfermera, ingresó a uno de los cuartos con un hombre identificado como Ítalo Fernando de Melo, de 33 años, y también enfermero. Llegaron el vehículo de la mujer, un Jeep Renegade rojo.

De acuerdo con el reporte policial, al lugar llegó Welinton Miguel dos Santos, de 34 años, en una motocicleta, se acercó a la habitación donde su esposa y el amante dormían y los agredió a tiros.

Las autoridades de Alagoas, lugar donde ocurrieron los hechos, indicaron que Dos Santos disparó al menos 7 veces contra De Melo con una pistola calibre 9 milímetros, presuntamente su arma de cargo. Luego del asesinato, el militar acudió a trabajar con normalidad al día siguiente.

Um soldado da Polícia Militar chamado Welinton Miguel dos Santos, de 34 anos, instalou um aparelho de GPS clandestino, conhecido como carrapato, no carro da esposa para rastreá-la até o quarto de motel e matar o amante Ítalo Fernando de Melo, em Arapiraca, no agreste de Alagoas pic.twitter.com/MV3dCqcPTF — PortalPE10 (@PortalPe10) December 17, 2025

Al llegar al centro de la Policía Militar, sus propios compañeros fueron los que llevaron a cabo la detención. Según su abogado, César Filho, el militar no intentó ocultar el crimen ni negó los hechos.

Dos Santos era policía militar en Ceará, pero buscó su cambio a Alagoas para estar más cerca de su familia, ya que la pareja tenía 15 años de matrimonio y un hijo de 9 años. Dos Santos, su esposa y el niño vivían juntos en el municipio de Lagoa da Canoa, mientras que la agresión ocurrió en Arapiraca, en el Agreste de Alagoas.

El abogado del militar indicó que aunque vivían juntos, la pareja tenía problemas desde hacía algún tiempo.

¿Quién es Welinton Miguel Dos Santos, el militar que asesinó a tiros al enfemero Ítalo Fernando de Melo?

De acuerdo con los registros del gobierno de Alagoas, Dos Santos ingresó a la policía militar desde 2023, como soldado alumno y actualmente ya se desempeñaba como soldado. Tenía 15 años junto a su esposa, con la que tuvo un niño de 9 años.

De Melo era originario de Batalha, en el Sertão de Alagoas, estuvo en primera línea durante la pandemia de Covid-19. Ingresó al servicio público a través de un concurso en 2018, asumiendo el cargo en abril de 2020, en Garanhuns.

Así fue su captura por sus propios compañeros

Welinton Miguel Dos Santos llegó al día siguiente de cometer el crimen con toda normalidad a la la 7ª Compañía Independiente de Alegoas, para comenzar su turno. Al llegar, su supervisor le informó que tenían conocimiento del crimen y le dijo que si estaba dispuesto a acudir a la comisaría, lo cual ocurrió sin ninguna conducción coercitiva durante las primeras horas de la mañana.

El reporte oficial indica que la consignación de Dos Santos ocurrió por la tarde ese mismo día. El militar entregó el arma reglamentaria, las balas y se puso a disposición para los exámenes periciales, aunque no confirmó los hechos, tampoco negó ni ocultó la información, sino que apeló a su derecho constitucional a guardar silencio. Su abogado informó que también se entregará de forma voluntaria el teléfono celular y la motocicleta, sin que haya necesidad de emitir una orden judicial de búsqueda e incautación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO