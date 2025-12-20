Muere Gerónimo dos Santos, expeleador de MMA: fue arrastrado por un río en Brasil

Gerónimo dos Santos desapareció el 13 de diciembre en la zona del Río Amazonas

BRASIL.- Las artes marciales mixtas se tiñen de luto, después de que se reveló que el expeleador brasileño Gerónimo dos Santos fuera hallado sin vida en la zona de Río Negro, Amazonas.

¿Qué pasó con Gerónimo dos Santos?

Desde el pasado sábado 13 de diciembre se reportó la desaparición de Dos Santos, quien estaba disfrutando un día de descanso por el Río Amazonas, donde se zambulló en las aguas, en una de las zonas donde el río es muy caudaloso.

Al no salir inmediatamente se reportó la desaparición de ‘Mondragon’, quien al momento de su fallecimiento se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública del municipio de São Gabriel da Cachoeira.

¿Dónde encontraron a Dos Santos?

EL equipo de buzos de bomberos de Río Negro, Amazonas encontró el cuerpo sin vida de Dos Santos, quien contaba con 45 años al momento de su muerte.

“En este momento de dolor, expresamos nuestras más profundas condolencias a familiares y amigos. Que Dios les dé fuerza y consuelo para superar esta gran pérdida”, expresó el gobierno del municipio de São Gabriel da Cachoeira, el cual declaró tres días de luto.

¿Cómo fue la carrera de Dos Santos en el octágono?

La carrera de Geronimo dos Santos inició en el año 2006, y logró disputar en 72 peleas, con una marca de 45 victorias, un empate y 26 derrotas, destacando triunfos en contra de Dion Staring, Antonio Mendes, Ildemar Alcántara y Assuerio Silva.

En tres los años 2011 y 2014 Dos Santos tuvo una racha de 13 victorias consecutivas, lo que le colocó como uno de los pesos pesados más poderosos de Sudamérica.

‘Mondragón’ tuvo un paso efímero por la UFC, pero destacó más en otras empresas de Artes Marciales Mixtas como Mr. Cage, RIZIN, ACA y Fight Nights Global.

La última aparición de dos Santos fue en abril de 2025, cuando noqueó al exUFC Aleksei Oleinik en un evento de Bare Knuckle Fighting Championship.

CON INFORMACIÓN DE POSTADEPORTES