Niebla provoca carambola de 8 autobuses en autopista de India; hay al menos trece muertos

Las autoridades han comentado que ya se está trabajando para identificar a las personas fallecidas, quienes quedaron atrapadas en los vehículos

INDIA.- Un choque múltiple registrado en la autopista Delhi-Agra, a la altura del distrito de Mathura, en India, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y al menos 30 heridas durante la madrugada del martes 17 de diciembre. El accidente ocurrió por una densa niebla, que redujo de forma severa la visibilidad y provocó una colisión en cadena entre autobuses y vehículos particulares, varios de los cuales se incendiaron tras el impacto.

De acuerdo con autoridades locales, el siniestro se produjo cuando la visibilidad descendió por la niebla, lo que impidió a los conductores reaccionar a tiempo. El choque involucró ocho autobuses y varios automóviles, generando un incendio que dificultó las labores de rescate y dejó a varias personas atrapadas dentro de las unidades.

Las primeras investigaciones señalan que la niebla espesa fue el principal factor que desencadenó el accidente. Testimonios recabados por la policía indican que los vehículos comenzaron a impactarse uno tras otro en cuestión de segundos, sin tiempo para frenar o maniobrar. La fuerza de las colisiones provocó que varias unidades se incendiaran casi de inmediato, extendiendo las llamas de un vehículo a otro.

Elementos de la policía informaron que las 13 personas fallecidas murieron por quemaduras, debido a que quedaron atrapadas dentro de los autobuses incendiados. Imágenes difundidas tras el siniestro mostraron restos calcinados de las unidades y daños severos en la carpeta asfáltica, mientras grúas y personal especializado retiraban los vehículos siniestrados.

Los vehículos se incendiaron



Entre las víctimas identificadas se encuentran Akhilendra Pratap Yadav, de 44 años, originario de Allahabad, y Rampal, de 75 años, residente del distrito de Maharajganj. Las autoridades señalaron que el proceso de identificación del resto de los fallecidos continuaba, debido al estado en que fueron localizados algunos cuerpos tras el incendio.

Tras el accidente, bomberos, policías y servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego y auxiliar a los sobrevivientes. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Mathura y distritos cercanos, donde recibieron atención médica por lesiones de diversa gravedad. De acuerdo con el magistrado del distrito de Mathura, Chandra Prakash Singh, alrededor de 70 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con quemaduras y traumatismos derivados del impacto.

#WATCH | Mathura, UP | Several buses catch fire on the Delhi-Agra Expressway. Casualties feared. Further details awaited. pic.twitter.com/9J3LVyeR3P — ANI (@ANI) December 16, 2025

Autoridades lamentan el accidente

El tráfico en el tramo afectado de la autopista permaneció cerrado durante varias horas, mientras se realizaban las labores de rescate, limpieza y retiro de los vehículos dañados. Las autoridades confirmaron que al menos seis o siete vehículos adicionales presentaron daños, además de los autobuses y automóviles que quedaron completamente calcinados.

Tras confirmarse el saldo fatal, el primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas. En un mensaje público, calificó la pérdida de vidas como dolorosa y anunció apoyos económicos para los afectados. De manera similar, el ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, informó que el gobierno estatal brindará asistencia financiera a las familias de las víctimas y a los lesionados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO