Recibe Altamira histórica cesión de tramo carretero federal y arranca alumbrado público solar

Se puso en marcha la construcción de 4.5 kilómetros de alumbrado público solar autónomo en el camellón central de la carretera Tampico–Mante

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En un hecho histórico para el desarrollo urbano y la seguridad vial del municipio, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó el arranque de la construcción de 4.5 kilómetros de alumbrado público solar autónomo, así como la cesión del tramo carretero federal comprendido del kilómetro 25 al 30 de la carretera Tampico–Mante, en el segmento que va del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) al Puente de la Esperanza.

Durante el evento, se informó que la cesión de este tramo carretero obedece a que la zona se encuentra totalmente urbanizada, por lo que requiere una atención más focalizada por parte del municipio, permitiendo una mejor planeación y ejecución de obras que fortalezcan la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por esta importante vía de comunicación.

Asimismo, autoridades estatales dieron a conocer que el Gobierno del Estado realiza una inversión superior a los 9 millones de pesos para la instalación de alumbrado público solar autónomo en el camellón central de la carretera Tampico–Mante, en el tramo que va del kilómetro 26+400 hasta el Puente de la Esperanza. Este proyecto contempla la colocación de 264 luminarias solares de 120 watts con tecnología autónoma, destinadas a mejorar la visibilidad, fortalecer la seguridad vial y ofrecer un entorno más ordenado y seguro.

En su mensaje, el presidente municipal destacó que esta cesión permitirá al Ayuntamiento concretar nuevos proyectos de infraestructura vial.

“La cesión de este tramo carretero nos permitirá construir para el próximo año diez cruceros carreteros. El plan es que, mediante la suma de esfuerzos, tengamos iluminado desde Villa Cuauhtémoc hasta la ‘cuarentenaria’; ese es el proyecto para darle seguridad a todas las familias, principalmente de la zona ejidal”, señaló Martínez Manríquez.

El alcalde subrayó también el respaldo de los gobiernos federal y estatal para el impulso de Altamira como un polo estratégico de desarrollo.

“Nos sentimos muy contentos de tener el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, para seguir construyendo y transformando nuestra ciudad. Hoy Altamira está destinado a ser el polo de desarrollo fundamental y la primera zona energética del país”, afirmó.

Al evento asistieron Juan Carlos Mendiola Ortiz, subsecretario de Vías Terrestres de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado; Mario Mata Reséndiz, director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez; el director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Lic. Alejandro Fernández Marcos, así como integrantes del Cabildo altamirense y funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de impulsar obras estratégicas que mejoren la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo integral del municipio.