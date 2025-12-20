Reportan hasta 4 volcaduras falsas al día en Altamira

El traslado hacia estos puntos distantes representa una pérdida de tiempo crítica para los elementos de rescate.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los Bomberos de Altamira reciben diariamente hasta cuatro llamadas falsas volcaduras y personas con lesiones de gravedad o prensadas.

Estos reportes movilizan de forma inútil a las unidades de rescate hacia diversos puntos del municipio.

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, informó que estas acciones afectan a todas las instituciones de auxilio de la zona y es que debido a la coordinación, diversos cuerpos voluntarios de emergencia también acuden a los supuestos percances.

La mayoría de estos reportes falsos sitúan los accidentes en la zona norte, en el tramo que comprende desde Estación Colonia hasta Villa Cuauhtémoc e incluso Estación Manuel.

Torres Gómez explicó que cada movilización implica gastos innecesarios de equipo, personal y combustible. Tan solo en gasolina, un reporte falso genera un costo de hasta 700 pesos por unidad. Además, estas bromas provocan el descuido de emergencias reales que requieren atención inmediata al mismo tiempo.

Ante este panorama, hizo un llamado a la población para que evite el mal uso de los números de emergencia, al considerar que la utilización irresponsable de estos servicios pone en riesgo la vida de ciudadanos que verdaderamente necesitan auxilio urgente.

Por Oscar Figueroa

La Razón