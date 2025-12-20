Se creían invencibles por ser de Tepito… pero la Guardia Estatal les bajó los humos

Los dos escandalosos fueron detenidos sin mayores complicaciones.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La tranquilidad en el Mercado Municipal de Tampico se salió de control la tarde del viernes cuando dos hombres, visiblemente ebrios, comenzaron a alterar el orden y a molestar a los locatarios.

Inspectores del recinto acudieron de inmediato tras el reporte de uno de los comerciantes afectados y lograron que los rijosos se retiraran momentáneamente.

Sin embargo, al llegar a la rampa del mercado en la calle Benito Juárez, la situación escaló.

Los sujetos sacaron armas blancas y comenzaron a gritar: “¡Somos del barrio bravo de Tepito y nadie nos dice qué hacer!”, intentando intimidar tanto a comerciantes como a visitantes. Su bravuconería no duró mucho.

Ante la agresividad, se pidió el apoyo urgente de la Guardia Estatal, que llegó en un par de minutos.

Con el respaldo de la seguridad interna del mercado, los dos escandalosos fueron detenidos sin mayores complicaciones.

Por Cynthia Gallardo

La Razón