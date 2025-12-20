Victoria se ubica entre las 35 ciudades más seguras del país, asegura el Ayuntamiento

Victoria se ubica entre las 35 ciudades más seguras del país, asegura el Ayuntamiento

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Victoria aseguró que la capital de Tamaulipas se encuentra entre las 35 ciudades más seguras de México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSUS) del INEGI.

El estudio detalló que Victoria registra un 53 por ciento de percepción de inseguridad, lo que la coloca 10 puntos por debajo de la media nacional, que es del 63 por ciento.

Detallando que este resultado representa una evaluación positiva del trabajo que se ha realizado en materia de seguridad.

Explicó la secretaría que estos indicadores reflejan la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y las distintas corporaciones de seguridad, lo cual ha permitido avanzar en la estrategia para brindar mayor paz y tranquilidad a la ciudadanía.

No obstante, subrayó que no se baja la guardia y que de manera permanente se analizan las incidencias delictivas en la mesa de seguridad, como robos a casa habitación, comercio, transeúntes y vehículos, con el fin de diseñar estrategias específicas para cada sector de la ciudad.

Finalmente, se hizo énfasis en la importancia de la denuncia ciudadana para seguir mejorando los niveles de seguridad, al señalar que, aunque los delitos han disminuido, el objetivo es garantizar que las y los victorenses se sientan seguros en cualquier espacio, fortaleciendo la confianza en las autoridades y en la policía.

Por Salvador Valadez C.