Violencia familiar no cede; autoridades atribuyen aumento de reportes a mayor cultura de denuncia

Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación relativo a la seguridad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La violencia familiar prevalece entre los reportes de la ciudadanía en el municipio, aunque autoridades consideran que el incremento responde, en parte, a una mayor disposición de la población para denunciar.

De acuerdo a los recorridos y encuentros vecinales, la mayoría de los reportes no corresponden a delitos de alto impacto, sino a conflictos entre vecinos y violencia familiar.

Elda Escobedo Briones señaló que los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal trabajan de manera coordinada para atender la violencia famillar.

Afirmó que se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación relativo a la seguridad.

“Generar mayor confianza entre la población y mejorar la percepción de seguridad en las colonias y, sobre todo, que denuncien los casos”.

Escobedo Briones dijo que uno de los focos que activan la alerta es el de las violencias familiar y de pareja, fenómeno que se mantiene como prioridad.

Informó que se realizan foros comunitarios en los que servidores públicos han establecido contacto directo en cinco colonias, mientras que el diagnóstico municipal para la prevención de las violencias ha permitido abarcar más de 150 sectores del municipio.

En materia de mediación comunitaria, expresó que la respuesta ha sido favorable, porque este mecanismo se ha consolidado como una alternativa efectiva para resolver conflictos antes de que escalen.

La funcionaria expresó que en las mesas de seguridad se ha logrado disminuir algunos indicadores, resultado de las acciones preventivas aplicadas de manera constante.

Dijo que el llamado sigue siendo claro: confiar en las autoridades y denunciar cualquier situación de riesgo para frenar la violencia dentro de los hogares y entre vecinos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón