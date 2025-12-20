Vuelca camioneta con solicitantes de visa en la Monterrey–Nuevo Laredo; hay lesionados graves

NUEVO LAREDO, TAM.— Un traslado rumbo al Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo terminó en un aparatoso accidente la mañana de este día, luego de que una camioneta que transportaba a solicitantes de visa se volcara sobre la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 190.

La unidad, en la que viajaban al menos 14 personas originarias de San Luis Potosí, salió del camino y quedó volcada fuera de la carpeta asfáltica. Testigos señalaron que el percance habría sido provocado por un tráiler que cerró el paso a la camioneta y posteriormente se dio a la fuga.

Entre los pasajeros se encontraban varias mujeres y dos menores de edad. Paramédicos de Bomberos de Rescate brindaron atención al conductor, un hombre de 40 años, quien presentó lesiones severas en cervicales, columna y coxis, además de pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores.

Asimismo, una mujer identificada como Gloria, de 40 años, fue trasladada a un hospital con hemorragia activa y posible fractura de cráneo, mientras que Elizabeth, de 38 años, sufrió una probable fractura en el brazo derecho. Las autoridades informaron que los menores y el resto de los ocupantes resultaron con lesiones menores.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y dar seguimiento al conductor del tráiler presuntamente involucrado.

Por Alfredo Peña