Agotan fichas de inscripción en Secundaria de Altamira

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Escuela Secundaria Técnica número 55 Expropiación Petrolera notificó el fin del proceso de entrega de fichas para alumnos de nuevo ingreso.

A pesar de que el ciclo escolar 2026-2027 aún resta por comenzar, la alta demanda de espacios en esta institución agotó la disponibilidad de trámites para el primer grado.

El plantel se ubica en la colonia Petrolera y mantiene su posición como uno de los centros educativos con mayor solicitud de ingreso en el municipio.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la dirección de la escuela informó a los padres de familia sobre el cierre de este proceso de preinscripción anticipada.

La institución cuenta con una matrícula total que ronda los mil 300 alumnos en sus diferentes niveles.

Para el próximo periodo escolar, la directiva dispuso de poco más de 400 espacios para los estudiantes que egresan de nivel primaria, cifra que resultó insuficiente ante el número de solicitantes que acudieron por un turno.

Como ocurre en cada periodo, las autoridades escolares adelantaron la entrega de documentos para organizar de mejor manera la distribución de los grupos.

Por. Oscar Figueroa

La Razón