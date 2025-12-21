Arte Rupestre en Tamaulipas

Desde hace miles de años y tal vez desde los primeros sentimientos de humanidad el ser humano se quería expresar y dejar huella mediante expresiones artísticas, religiosas de su vida y sus costumbres y hasta de sus sentimientos

Hablar de arte rupestre en Tamaulipas es hablar de un tema desconocido para los tamaulipecos incluso para los mexicanos celebramos el día del arte rupestre cada 24 de Septiembre; a pesar de que serios esfuerzos se realizaron, nuestro estado nunca ha tenido un verdadero interés por nuestra propia cultura y más si se trata de esa que nos legaron los pueblos originarios, los verdaderos dueños de estas tierras y que ellos las recibieron desde hacía ya varias generaciones por esto estamos trabajando en dar a conocer nuestras propias fortalezas rupestres en el estado aunque estos pueblos originarios se hayan perdido entre nosotros.

El arte rupestre es creación humana, es relativo a nosotros mismos es comunicación, es arte, es tecnología y sentimiento, es religión, es guerra, es paz, es fiesta, es comercio, es amistad, es salud y claro es mitote y este es sociedad como decimos aun acá todavía por el Noreste Mexicano. Desde hace miles de años y tal vez desde los primeros sentimientos de humanidad el ser humano se quería expresar y dejar huella mediante expresiones artísticas, religiosas de su vida y sus costumbres y hasta de sus sentimientos.

Por los cinco continentes se fueron desplazando los humanos dejando huellas rupestres de sus manos como diciendo aquí estamos. Somos nosotros los humanos, se crearon una serie de símbolos y su mismo desarrollo creo un lenguaje acorde a la región, el clima, el medio ambiente y creamos símbolos universales y así hasta llegar poco a poco a los más locales.

Hacia el Noreste Mexicano en Cd Victoria hacia 1950 el grupo Esparta liderado por el Prof. Edmundo Castro logro el registro y conocimiento de los primeros sitios rupestres Tamaulipecos. Por estas fechas también se hace notar arte rupestre en Ocampo en las Cuevas denominadas de Romero y Valenzuela pero sobre todo hacia el cañón del Infiernillo y por el rumbo de la Hacienda de las Bayas la familia Puente mucho tiempo protegió el cañón del saqueo, mis amigos Carlos Guerrero y el actual cronista Municipal Juan Jaime Llarena están pendientes de su patrimonio cultural.Desde Cd. Mante y Antiguo Morelos amigos como Jean Louis Lacaille y Enrique González Mancilla con investigaciones desde los 80 del siglo XX aun con otro gran conocedor del arte rupestre Tamaulipeco Don Eduardo Martínez, Jean Louis y Enrique hace un par de años nos regalaron imágenes rupestres de esa parte del sur de Tamaulipas en donde la Sierra Madre Oriental y el arte rupestre se hace notar y tal vez desde épocas muy tempranas pues encontramos manos al negativo.

Hacia el centro y sobre la misma Sierra Madre a la Altura de la Capital Cd Victoria contamos tal vez con los sitios rupestres más cercanos a una capital o área conurbada otro Profesor llevaba a sus alumnos a visitar las pinturas en la Sierra Madre a la salida de Cd Victoria rumbo a Tula por la 101 era el Prof. Miguel López Anaya. Hace años un reportero de Televisa Miguel me llevo al sitio de Arroyo Hondo en 2003 y más reciente en abril de hace tres años Daniel Espinoza nos da a conocer otro plafón rupestre en un sitio al que por ser su descubridor le da el nombre de Ciudad Perdida, esperemos INAH respete la decisión y lo haya registrado como tal, por eso al tener la oportunidad de presentarles en un solo video y con adelantos tecnológicos necesarios la ruta Turística Rupestre de Victoria entre cañones misma que realizamos gracias al sustento de la A.C. Movimiento Tamaulipeco de Dignificación Ciudadana liderada por el Dr. Marggid Rodríguez Avendaño y gracias a la pericia de otro buen amigo José Quiñonez quien se encargó de las tomas, dron y edición.

Sin embargo ya pasaron algunos años y no hay avances. La Sierra de Tamaulipas está un poco abandonada la dificultad y necesidad de buen vehículo crea mayor problema de estar pendiente sin embargo gracias a esto mismo se ha conservado un poco sin embargo es preciso retomar estas investigaciones de los sitios rupestres del Cañón del Diablo en la Sierra de Tamaulipas y de los sitios Rupestres en la misma al norte de González. Y aún nos queda la Gran Sierra Chiquita en donde al igual que el sur de Tamaulipas hay una antigüedad prehistórica importante pues por aquí contamos con gran cantidad de arte rupestre y en donde los últimos cronistas de Burgos han venido protegiendo los innumerables sitios del cañón de Santa Olalla mismo que debemos difundir y proteger pero sobre todo abrir al público para goce de todo el mundo de esta nuestra importante cultura.

El arte rupestre es la manifestación cultural tangible más antigua del mundo; se compone por dibujos, grabados o relieves plasmados en superficies rocosas y se encuentra prácticamente en todo el planeta. México es un país con gran riqueza de arte rupestre, y se han localizado yacimientos prácticamente en todo el territorio nacional.

Se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas PETROGLIFOS o pintadas PICTOGRAFIAS sobre superficies rocosas. En su paso por el mundo el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras o paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, plantas u objetos, escenas de la vida cotidiana, signos o figuraciones geométricas etc. Una pictografía es un dibujo pintado y un petroglifo está grabado en la piedra.

Además hay AEROGLIFOS o se conjuntan las dos técnicas anteriores. El Noreste e incluso solo Tamaulipas es una inmensa masa de tierra que acoge varias Sierras con las características que a los grupos que habitaron tempranamente lo que ahora es nuestro estado les gusto e intereso para su supervivencia guardando grandes tesoros arqueológicos que realmente valen más por el dato del conocimiento que por el valor mercantil, aunque ahora con el poder de la imagen los chamanes, curanderos o Tlacuilos debieron ser verdaderos Diseñadores Gráficos, artistas de la edad de piedra.

A esto han comentado mucho la Dra Solveig Turpin. Una variedad impresionante de arte indígena que codifica los valores espirituales, estéticos y culturales de los pueblos nativos durante un periodo de más de 4 mil años los vestigios de uno de los sistemas religiosos más antiguos de las Américas se pueden ver pintados sobre las paredes de los abrigos rocosos en los aislados cañones de las sierras norteñas. Ahí hechiceros anónimos muestran poderes mitológicos y mágicos en cuadro tras cuadro de pictografías multicolores. Y al sur enigmáticos petroglifos labrados en la piedra por generaciones de gente que codifico su visión del mundo a través de símbolos abstractos que eluden la comprensión moderna.

Y si vemos la parte del noreste tamaulipeco en nuestras sierras Chiquita, Madre y de Tamaulipas también algo sucede pero con sus propias variantes.

Poco vamos avanzando para ir revalorando e investigando el arte rupestre Tamaulipeco, aun me falta mucho por conocer hemos investigado el mitote o las fiestas que para todo se hacían, la misma autora comenta sobre el estilo chiquihuitillos de Coahuila busca encerrar contener o controlar diseños geométricos angulares, como líneas en zigzag, espiguillas rastrillos diamantes, triángulos y cuadrados, los pocos estilos definidos del arte rupestre probablemente reflejan la gama de pueblos relacionados durante un periodo de tiempo específico, pero sus nombres han desaparecido y no podrán recuperarse ante la ausencia de registros escritos. Óp. Cit. pág. 30 Así nos comenta que el arte y el rito eran sinónimos en la antigua Coahuila, Solveig, Turping 1999 p.36 pero claro recordando las representaciones de mitotes en Burgos y la Sierra Chiquita en Tamaulipas, los grupos étnicos que hemos estudiado desde las fuentes básicamente las crónicas que nos han permitido conocer un poco de sus costumbres, sus territorios y sobre todo sus fiestas chamanicas con danzas, música y baile, oradores y más como los mitotes que hemos reportado y que ahora nos damos cuenta que aquí en Ciudad Victoria contamos con un plafón de una celebración que representa un mitote en Ciudad Victoria, seguiremos investigando hacia Palmillas, Jaumave, Ocampo pues aún hay mucha probabilidad de ubicar nuevas representaciones rupestres con escenas de fiestas o mitotes y claro buscando acorde al territorio Janambre por lo que también hay mucho de eso de que: “… Somos Cuerudos…” pues es parte de la identidad que nos han legado los pueblos originarios de nuestro actual Tamaulipas el lugar de Montes Altos y también donde se encuentran las paredes pintadas por nuestros antepasados.

Muchas gracias.

Por Arqueólogo FRANCISCO MENDOZA PÉREZ.