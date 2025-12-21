Consolida Nuevo Laredo su crecimiento económico

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas destacó que al cierre del año, la ciudad registra en promedio la apertura de alrededor de 404 nuevos negocios, entre pequeñas y medianas empresas, compañías nacionales y expansiones industriales

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Nuevo Laredo cierra el año con resultados sólidos en materia de desarrollo económico y generación de empleo, consolidándose como una de las ciudades más atractivas para la inversión en el país.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que al cierre del año, la ciudad registra en promedio la apertura de alrededor de 404 nuevos negocios, entre pequeñas y medianas empresas, compañías nacionales y expansiones industriales, lo que se traduce directamente en más oportunidades laborales para las y los neolaredenses.

“Nuevo Laredo está demostrando que cuando hay finanzas sanas, planeación y trabajo en equipo, los resultados llegan.

Hoy somos una ciudad que genera empleo, atrae inversión y ofrece oportunidades reales para que nuestras familias salgan adelante”, afirmó.

Este crecimiento sostenido ha permitido proyectar un inicio de año igualmente positivo, con la estimación de alrededor de 450 nuevas vacantes, que formarán parte de la planeación de la primera Feria del Empleo del próximo año, fortaleciendo la vinculación entre empresas y buscadores de trabajo.

Actualmente, gracias a la visión de la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y por el trabajo coordinado con el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, Nuevo Laredo mantiene un índice de desempleo marginal, por debajo del 3%, reflejo de una economía activa y en expansión, donde existe empleo para quien desea trabajar.

A nivel nacional, la ciudad continúa posicionándose como un polo estratégico para la inversión, gracias a su ubicación, infraestructura y estabilidad financiera.

En este contexto, seis empresas han decidido expandir sus operaciones en Nuevo Laredo, apostando no solo por el sector maquilador, sino también por el comercial y de servicios.

Además, la ciudad cuenta con alrededor de 35 centros comerciales, cifra que evidencia el dinamismo económico y el crecimiento ordenado que impulsa el Gobierno Municipal.

La alcaldesa aseguró que estos resultados son producto de una política pública enfocada en generar confianza, empleo y bienestar para las familias neolaredenses.

Estos avances confirman que Nuevo Laredo avanza con paso firme hacia un futuro de mayor prosperidad, gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, la iniciativa privada y la ciudadanía, consolidando una ciudad con más empleo, crecimiento económico y bienestar social.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON