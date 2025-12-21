Embajada de EU en México te dice qué hacer si perdiste o te robaron tu Visa

Si te encuentras en Estados Unidos las autoridades locales te exhortan a seguir los siguientes pasos para reponer dicho documento que te ayuda a viajar hacia la Unión Americana



MÉXICO.- ¿Perdiste o te robaron tu Visa? Sin duda esta información es para ti ya que el Gobierno de los Estados Unidos ha difundido los pasos que tienes que seguir para recuperar dicho documento que te ayuda a viajar hacia la Unión Americana. A continuación te decimos los detalles necesarios. Cabe señalar que las autoridades de los Estados Unidos exhortan a los usuarios a que, una vez que se percaten del robo o extravío, de inmediato reporten ante las instancias correspondientes, ya que con eso se evita que el documento sea utilizado para actos ilegales. Cabe señalar que las autoridades de los Estados Unidos exhortan a los usuarios a que, una vez que se percaten del robo o extravío, de inmediato reporten ante las instancias correspondientes

¿Qué hacer cuando te roban o pierdes tu Visa de los Estados Unidos? Reporte la pérdida de su visa o pasaporte en una estación de policía. Lleve copias de los documentos y saque copia del reporte policial.

y saque Notifica a la Embajada o Consulado de EE. UU. usando este formulario: Dale click aquí.

Reporte la pérdida del pasaporte a la embajada o consulado de su país de ciudadanía.

Reporte la pérdida de la visa ante la embajada de EE. UU. que expidió su visa (en inglés). Incluya nombre, fecha, lugar de nacimiento, dirección en EE. UU. y correo electrónico. Indique si fue robo o pérdida, envíe copias, incluya qué tipo de visa tenía o el número. Cómo reemplazar visas perdidas o robadas Las visas estadounidenses perdidas o robadas no se pueden reemplazar. En este caso, usted debe: Aplicar de nuevo en persona en una embajada de EE. UU. en el exterior.

Indicar por escrito que perdió o le robaron su visa.

