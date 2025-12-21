Embiste a motociclista y luego huye

El afectado es un trabajador petrolero que se dirigía a su hogar.

CIUDAD MADERO,TAM.- Con golpes en varias partes del cuerpo, terminó un motociclista que fue impactado por un vehículo, en el sector Fidel Velázquez en ciudad Madero.

La automovilista que ocasionó el percance se dio a la fuga momentos después.

El hecho vial tuvo lugar a las 07:30 horas del domingo, en calle 22 y Matamoros de ese sector de la colonia Lucio Blanco.

En esa zona del norte del municipio, fue embestido y derribado por una unidad que era manejada por una mujer.

Tras el impacto, la conductora huyó antes de que arribara alguna autoridad.

El motorista fue atendido por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas que llegaron rápidamente.

Posteriormente solicitó el apoyo de una ambulancia a Protección Civil Madero para su traslado a un nosocomio.

Por Benigno Solís/La Razón