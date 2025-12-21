Enrique Peña Nieto es visto en Metepec, EdoMex

El regreso de Enrique Peña Nieto a México se volvió tendencia en redes sociales tras revelarse una foto del ex presidente en las inmediaciones del SAT en Metepec, Edomex

ESTADOS DE MÉXICO.- Enrique Peña Nieto se volvió noticia este fin de semana tras ser visto en el Estado de México, aparentemente realizando trámites personales y también atendiendo asuntos familiares, según se ha reportado hasta el momento. La noticia de su regreso al país, luego del fin de su sexenio presidencial en 2018, se viralizó por una foto que el ex mandatario aceptó tomarse con una mujer.

A través de redes sociales se ha hecho viral una selfie de Peña Nieto con una mujer; de acuerdo con los reportes que se tienen hasta ahora, la selfie fue tomada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Metepec, donde el ex mandatario estaría realizando trámites. Se desconoce las razones de su visita a estas oficinas.

“TQM @epn”, se ve en un texto inferior de la fotografía en la que aparece el ex político, quien viste una camisa de cuadros y una chaqueta negra.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que el priísta pisa territorio nacional, pues desde el 2018 que realizó la transición de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, se mudó a Madrid, España, donde fijó su residencia de forma oficial en una exclusiva zona de nombre Valdelagua. El político retirado no regresó al país ni siquiera en septiembre de 2022, cuando su hija Paulina Peña contrajo nupcias con Fernando Tena.

Peña Nieto no se ha posicionado sobre su regreso a México. (Foto: X)

Hasta ahora se ha reportado de distintas fuentes que el ex presidente regresó al país por cuestiones personales y relacionadas al estado de salud de su madre, la señora María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. Al menos así lo indicó Mario Maldonado hace unas semanas, cuando adelantó que EPN se encontraba en Ixtapan de la Sal con su familia.

“Tras siete años de autoexilio, el expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN) regresó México. Vino a visitar a su familia, principalmente a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel”, escribió en X el colaborador de El Heraldo de México.

Por su parte, el ex presidente no ha hecho ninguna declaración sobre su retorno a México, lo que confirmaría que no vuelve a la política, sino que mantiene un perfil bajo para atender cuestiones personales.

Previo a la aparición de EPN en Edomex, su nombre también se volvió tendencia hace unos meses con el estreno de ‘PRI: Crónica del fin’, una serie documental de Vix y dirigida por Denise Maerke. En esta producción el ex mandatario ofreció una entrevista para hablar sobre sus años como priista y como presidente, así como de algunos de los escándalos que marcaron a México mientras él era mandatario federal.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO