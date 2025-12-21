Fallece a los 46 años James Ransone, actor de «Eso» y «El Teléfono Negro»

La noticia ha causado una profunda conmoción en la industria, especialmente entre el elenco de The Wire, serie que ha perdido a varios de sus pilares en años recientes

ESTADOS UNIDOS.- El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor estadounidense James Ransone de 46 años, conocido internacionalmente por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO The Wire, Max en el Teléfono Negro y por interpretar a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, confirmó los hechos tras el hallazgo de su cuerpo el pasado viernes 19 de diciembre. La noticia ha causado una profunda conmoción en la industria, especialmente entre el elenco de The Wire, serie que ha perdido a varios de sus pilares en años recientes.

¿Qué le pasó a James Ransone?

De acuerdo con los informes forenses difundidos por medios como TMZ y Variety, la causa de muerte de James Ransone ha sido determinada como suicidio por ahorcamiento. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia.

El actor fue localizado en una residencia de Los Ángeles; las autoridades que acudieron al lugar confirmaron que no se encontraron indicios de violencia o participación de terceros, cerrando la investigación preliminar como un acto autoinfligido. Días antes del suceso, su esposa, Jamie McPhee, había compartido en sus redes sociales información sobre organizaciones de apoyo a la salud mental, lo que ahora sus seguidores interpretan como una señal del difícil momento que atravesaba el actor.

¿Quién fue James Ransone?

James en Baltimore nació en 1979, y se colocó como una de los actores más talentosos al interpretar personajes complejos y vulnerables. Su papel más recordado fue el de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la serie de HBO The Wire (2003). Su interpretación se convirtió en algunas de las escenas más trágicas y memorables de la televisión.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Ransone demostró ser uno de los actores de carácter más versátiles de su generación. Interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos (2019). Recientemente había retomado su papel de Max en Teléfono Negro 2, estrenada en octubre de este año.

¿Qué otros actores de The Wire han muerto?

La trágica noticia de James Ransone se suma a una lista de pérdidas que ha puesto de luto a los seguidores de The Wire. Lamentablemente el actor se suma a la lista de fallecidos. Hasta el momento son seis personas las que han perdido la vida.

Michael K. Williams (Omar Little) : Falleció el 6 de septiembre de 2021, a los 54 años, por una sobredosis accidental de fentanilo.

: Falleció el 6 de septiembre de 2021, a los 54 años, por una sobredosis accidental de fentanilo. Lance Reddick (Cedric Daniels) : Murió repentinamente el 17 de marzo de 2023, a los 60 años, por causas naturales.

: Murió repentinamente el 17 de marzo de 2023, a los 60 años, por causas naturales. Melvin Williams : Fue la persona que inspiró a David Simon para The Wire

: Fue la persona que inspiró a David Simon para The Wire Robert F. Chew (Proposition Joe): Interpretó a un capo de la droga, falleció en 2013.

(Proposition Joe): Interpretó a un capo de la droga, falleció en 2013. Robert Hogan: Hizoo el papel del hermano de Frank. Murió en 2021

Este contenido es estrictamente de carácter informativo y no se incita a replicar este tipo de conductas, asimismo, se recuerda que en caso de requerir ayuda psicológica puedes comunicarte vía telefónica a la Línea de la Vida (800 911 2000), la cual, ofrece servicio las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional y en dicho canal especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

