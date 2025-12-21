Fraudes electrónicos ponen a Tampico en la mira: segundo lugar estatal y blanco fácil en Navidad

Muchas víctimas no denuncian formalmente, sino que reportan en redes sociales, donde la corporación detecta que los delincuentes intensifican su presencia en diciembre mediante presuntas ofertas que terminan en fraudes

TAMPICO, TAM.- Tampico se ubicó como el segundo municipio con mayor incidencia de fraudes electrónicos en Tamaulipas, alertó la Guardia Estatal Cibernética.

“Tampico ocupa el segundo lugar… siendo personas entre 20 a 60 años las más afectadas”, informó Luis Marín, policía tercero de la corporación cibernética, quien dio a conocer que el orden inicia con: “Reynosa, Tampico, Victoria, Matamoros y Altamira”.

Señaló que muchas víctimas no denuncian formalmente, sino que reportan en redes sociales, donde la corporación detecta que los delincuentes intensifican su presencia en diciembre mediante presuntas ofertas que terminan en fraudes.

Marín explicó que cuentan con vigilancia continua en el mundo virtual: “Estamos realizando ciber patrullaje… a veces llegan primero los reportes de los medios antes que a las unidades; son reportes públicos que sube la gente a Facebook”

Dijo que las pérdidas económicas van desde 50 mil pesos hasta cantidades mayores, derivadas de compras sin verificar en redes sociales.

“Pueden tratar de adquirir celulares, un refrigerador… un vehículo que jamás te va a llegar o te pagan con un cheque sin fondos… publican lo ‘bueno, bonito y barato’ para enganchar”

El encargado de la corporación pidió denunciar y aplicar “confianza cero”.

“Es importante que la gente formalice sus denuncias… tratar de verificar cualquier urgencia, acudir al banco o no regresar la llamada”

Recordó que el fraude está en el top 5 de ciberdelitos y que las redes sociales no garantizan seguridad.

“Las redes sociales están hechas para convivir… no te van a respaldar una compra”.

También alertó sobre credenciales falsas usadas para aparentar legitimidad: “No sabes quién está detrás de la cuenta”.

Marín dijo que al inicio de 2025 se registraba un incremento del 20% en delitos cibernéticos, pero disminuyó por campañas preventivas con instituciones educativas y el DIF.

“Se logró decremento… acudimos al doble de instituciones”

La Guardia Estatal Cibernética pidió desconfiar de páginas y perfiles no verificados, evitar depósitos a desconocidos y comparar precios en sitios oficiales.

Ante cualquier duda, recomendó no comprar y puso a disposición el número de WhatsApp (834) 144 3172 para orientación.

Por Cynthia Gallardo

La Razón