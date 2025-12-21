Fuerte percance deja 4 lesionados

Nuevamente el cruce del 9 Mina se convierte en escenario de un aparatoso choque con varios heridos y elevados daños materiales

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al menos cuatro personas resultaron heridas este sábado en un fuerte choque registrado en el cruce de las calles 9 y Mina, un punto que ha sido escenario de varios siniestros en los últimos días.

Elementos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Atendieron al conductor de una camioneta Mazda de modelo reciente, un hombre de la tercera edad, y a su acompañante, una mujer también mayor, quien manifestaba dolor en el brazo derecho.

De igual forma, auxiliaron a los ocupantes de una camioneta Chevrolet Equinox, también de modelo reciente: un hombre de edad avanzada y una mujer.

A pesar de que todos los lesionados requerían ser trasladados a un hospital, finalmente rechazaron la atención médica especializada.

El accidente ocurrió cuando la camioneta Mazda, que circulaba de poniente a oriente por la calle Mina, no respetó el alto al llegar a la intersección con la calle 9, impactando en un costado a la Equinox que transitaba por esta última.

Los daños materiales en ambos vehículos se estimaron en aproximadamente cien mil pesos.

Cabe destacar que el mencionado cruce se ha vuelto un punto de alta peligrosidad, ya que solo durante esta semana se han registrado al menos cinco accidentes.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón