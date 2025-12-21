Pasaje sube a 12 pesos en Tamaulipas tras una década sin ajuste

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Después de una década sin ajustes, el transporte público en Tamaulipas registró un incremento oficial en su tarifa. A partir del 19 de diciembre de 2025, el pasaje máximo en la modalidad de ruta quedó en 12 pesos, mientras que estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad pagarán 9 pesos, de acuerdo con un acuerdo emitido por la Subsecretaría de Transporte Público del Estado.

El documento fue firmado por el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, y publicado en el Periódico Oficial del Estado, tras un dictamen técnico que analizó los costos reales de operación del servicio en distintos municipios de la entidad.

Diez años con la tarifa congelada

Según el acuerdo oficial, la tarifa del transporte público permanecía sin cambios desde el 7 de octubre de 2015, pese al incremento constante en combustibles, refacciones, insumos, salario mínimo e inflación.

El estudio técnico se realizó el 15 de diciembre de 2025, con base en la Norma Técnica NOT-0001-SGG/STP-2024, que toma en cuenta variables como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el costo del servicio y el precio de los energéticos, con el objetivo de establecer una tarifa viable para los concesionarios sin rebasar la capacidad económica de los usuarios.

El acuerdo autoriza las siguientes tarifas máximas en el transporte público de ruta:

* Tarifa general: 12 pesos

* Estudiantes: 9 pesos

* Personas adultas mayores: 9 pesos

* Personas con discapacidad: 9 pesos

El cobro aplicará de lunes a domingo, de 5:00 a 22:00 horas. Fuera de ese horario, los concesionarios podrán aplicar un incremento de hasta 20 por ciento.

En el caso de estudiantes, el descuento solo será válido de lunes a viernes y será obligatorio presentar credencial vigente. Para adultos mayores y personas con discapacidad, se deberá acreditar la condición con credenciales oficiales del INAPAM o del Sistema DIF Tamaulipas.

Aumento condicionado a modernización y cobro digital

El incremento al pasaje está ligado a un proceso obligatorio de modernización del transporte público, al reconocer la autoridad estatal que el 95 por ciento de las unidades carece actualmente de sistemas de control de peaje.

Entre las principales obligaciones para los concesionarios destacan:

* Instalación de GPS en todas las unidades en un plazo máximo de seis meses

* Sistemas de conteo de pasaje mediante cámaras o sensores de alta precisión

* Videovigilancia a bordo

* Implementación de un sistema de cobro con tarjeta inteligente o medio digital, compatible con tarjetas y códigos QR, con conectividad móvil y localización GPS.

Para el sistema de pago digital, los concesionarios contarán con un plazo de hasta 12 meses para su instalación y operación, con la finalidad de transparentar ingresos, facilitar el pago a los usuarios y mejorar la administración del servicio.

El reto: que el aumento se refleje en un mejor servicio

La Subsecretaría de Transporte Público, encabezada por Armando Núñez Montelongo, sostiene que la actualización tarifaria busca garantizar un servicio digno, seguro, eficiente y sostenible, además de mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión vehicular y elevar la calidad del transporte público.

No obstante, el incremento impacta de manera directa en miles de usuarios que utilizan el transporte público a diario. La exigencia ciudadana ahora se centra en que el aumento al pasaje se traduzca en mejores unidades, mayor seguridad, pagos más ágiles y tiempos de espera más eficientes, y no solo en un mayor gasto para las familias.

El pasaje ya subió en Tamaulipas. Ahora, el compromiso es que también suba la calidad del servicio.

Por Raúl López García