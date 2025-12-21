Prohíben venta de pirotecnia en el muelle de la Laguna de Champayán

Esta medida busca garantizar la integridad de los visitantes y mantener el orden en uno de los principales puntos turísticos del municipio



1:42 pm

ALTAMIRA, TAM.- El ayuntamiento de Altamira determinó que no permitirá la instalación de puestos de pirotecnia en la zona del muelle de la Laguna de Champayán durante la temporada navideña.

Esta medida busca garantizar la integridad de los visitantes y mantener el orden en uno de los principales puntos turísticos del municipio. El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, explicó que la decisión responde a una estrategia de prevención.

Dijo que la administración prioriza el bienestar de las familias que acuden a estos espacios públicos y busca evitar situaciones de riesgo relacionadas con el manejo de pólvora en áreas de alta afluencia. «No estamos autorizando en la zona del muelle, ni en la laguna de Champayán como era de costumbre, este año nos tomamos muchas reservas por la seguridad de la gente».

El funcionario señaló que la presencia de estos comercios en años anteriores fomentó el consumo de bebidas embriagantes en la zona. Por Oscar Figueroa

