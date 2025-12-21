Quedarse sin seguro en pleno diciembre… Un riesgo al que poner atención: AMASFAC

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Zaira Luisa Ávalos Meléndez urgió a la población a revisar la vigencia de sus pólizas de automóvil, un trámite que muchos aplazan… hasta que llega el susto

TAMPICO, TAM.- Entre posadas, compras y la prisa por cerrar el año, diciembre también trae un riesgo silencioso: quedarse sin cobertura sin siquiera notarlo.

Explicó que durante estas fechas, varias aseguradoras ajustan operaciones por el cierre anual y eso puede dejar huecos temporales en los registros.

“Algunas aseguradoras cortan su cierre anual. Normalmente los últimos 15 días es cuando algunas de ellas ya dejan de emitir pólizas o de recibir pagos; queda como un espacio de tiempo en los que no se registran los depósitos; sin embargo, hacen la cobertura pero no saben los aseguradores si está pagado o no la póliza porque ya aportó en los primeros 15 días del mes”

Ávalos Meléndez advirtió que, aunque existen periodos de gracia dependiendo del tipo de contrato, esta ventana deja al asegurado en una zona incierta.

“Está sujeto a la decisión de la aseguradora si atiende el siniestro o no”.

Ante ese escenario, pidió no confiarse y verificar en diciembre que la póliza esté activa y pagada, además de conservarla impresa y a la mano.

“No saben los aseguradores si están o no pagadas. Nuestra recomendación es que hagan los pagos a tiempo”

Diciembre también eleva la contratación de seguros de auto, viajeros y gastos médicos mayores, sobre todo con el uso del aguinaldo para pagos anuales.

Por Cynthia Gallardo

La Razón