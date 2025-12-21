Solicitan licencia de construcción para segundo piso en Avenida de la Industria

El proyecto de infraestructura vial contempla una extensión de 4.5 kilómetros y representa una de las obras más importantes para la conectividad de la zona sur

ALTAMIRA, TAM.- La administración municipal de Altamira recibió de manera formal el requerimiento para la licencia de construcción del segundo piso de la Avenida de la Industria.

El alcalde Armando Martínez Manríquez confirmó que este paso administrativo asegura el inicio de la obra durante el primer semestre del próximo año.

El proyecto de infraestructura vial contempla una extensión de 4.5 kilómetros y representa una de las obras más importantes para la conectividad de la zona sur.

La mayor parte de la elevación quedará situada dentro del territorio de Altamira y llegará al entronque con la Avenida Las Torres.

“Nos están solicitando ya la licencia de construcción del segundo piso y gracias a la gestión del Gobernador, el segundo piso de la cuarta transformación».

La obra comenzará su elevación a la altura del sector Lagunas de Miralta y se extenderá hasta la Avenida Las Torres.

Para el Presidente Municipal, la solicitud de los permisos demuestra que el proyecto cuenta con el respaldo necesario para su ejecución inmediata por parte del gobierno estatal.

Por Oscar Figueroa

La Razón