VIDEO: Captan explosión de géiser en el Parque Nacional de Yellowstone

Un géiser provocó una fuerte explosión en uno de los parques nacionales más importantes de Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- La actividad geotérmica en el Parque Nacional de Yellowstone, en California, suele ofrecer postales bellas aunque peligrosas y donde se demuestra todo el poder de la naturaleza. Una de ellas ocurrió durante el fin de semana.

Y es que un géiser ubicado en la Cuenca Biscuit del popular parque norteamericano tuvo una impresionante explosión, la cual fue registrada por las estaciones de monitoreo volcánico del parque.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 20 de diciembre, cuando la presión acumulada en las entrañas de la Tierra provocó la expulsión de agua a altas temperaturas, además de material piroclástico.

De acuerdo con las autoridades, no existió ningún riesgo para los visitantes, pues el parque estaba cerrado a esa hora, y solo quedó como una muestra del poder de la naturaleza y la forma en la que aún puede sorprendernos.

¿Cómo llegar a Yellowstone?

Con más de 150 años de historia, el Parque Nacional de Yellowstone, en California, es uno de los sitios favoritos de los paseantes que visitan esta región de los Estados Unidos cada año, siendo las temporadas más fuertes verano e invierno.

Abierto todo el año, el parque ofrece experiencias que van desde el campismo, la pesca deportiva y la escalada, hasta el senderismo fotográfico. La única condicionante son las características del clima, que puede ser muy frío con nevadas intensas en esta temporada.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.