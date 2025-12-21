VIDEO: Nacimiento en tablero de microbús se vuelve viral

Usuarios destacan que el gesto transforma el viaje cotidiano y recuerda que la Navidad puede estar presente incluso en medio del tráfico y la rutina diaria

MÉXICO.- Los nacimientos navideños son una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad, al representar el nacimiento de Jesús y valores como la esperanza, la humildad y la unión familiar. Cada figura simboliza un mensaje: el pesebre evoca sencillez, los pastores la cercanía del pueblo y los Reyes Magos la diversidad y la fe.

Con el paso del tiempo, las personas han adaptado los nacimientos según sus gustos y contextos, incorporando elementos modernos, personajes locales o paisajes regionales. Así, esta costumbre se mantiene viva, combinando el simbolismo religioso con la creatividad y la identidad de cada hogar.

Nacimiento en el tablero: chofer de microbús comparte el espíritu de la Navidad

En este contexto y considerando la actual temporada decembrina, un gesto sencillo ha logrado captar la atención y el ánimo de los usuarios del transporte público.

Con un nacimiento en su tablero, chofer de microbús conmueve a pasajeros. Foto: Hanzel Forteza

Un chofer de microbús sorprendió a pasajeros al colocar un nacimiento navideño en el tablero de su unidad, convirtiendo su recorrido diario en una experiencia distinta, marcada por el simbolismo y el espíritu de la Navidad.

El nacimiento, cuidadosamente acomodado frente al volante, incluye las figuras tradicionales de José, María y el Niño Jesús, acompañadas por algunos otros elementos como pastores, peregrinos, animales de granja y diferentes edificaciones.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el adorno no interfiere con la visibilidad del conductor y se mantiene firme durante el trayecto, lo que ha generado comentarios positivos y muestras de agradecimiento por parte de quienes abordan la unidad.

Un chofer y su nacimiento navideño alegran el transporte público

Usuarios frecuentes del microbús destacaron que el nacimiento no solo decora la unidad, sino que también provoca sonrisas, asombros, pero sobre todo un ambiente más cordial entre los pasajeros.

Algunos incluso han aprovechado para tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales, donde el gesto ha comenzado a viralizarse como un ejemplo de creatividad y calidez humana.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.