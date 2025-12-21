VIDEO: Querían viajar en avión con el cuerpo de su abuelita en silla de ruedas; decían que «estaba dormida»

ESPAÑA.- Una familia de nacionalidad británica, ha sido señalada por tratar de abordar un avión en España con el cuerpo sin vida de una adulta mayor. De acuerdo con medios locales, la familia pretendía tomar un vuelo de EasyJet, el cual tenía salida programada desde Málaga y como destino Londres; sin embargo, su caso llamó la atención luego que se descubriera que pretendían viajar con el cadáver de una mujer de la tercera edad.

Según testimonios, recabados por el medio Daily Mail, los propios pasajeros fueron quienes se percataron de que la mujer estaba sin vida. Una de las personas que se encontraba dentro del avión aseguró que la adulta mayor abordó el vuelo en silla de ruedas, cuidada por cinco personas que decían ser sus familiares; el testigo, cuya identidad no se reveló, informó que la familia decía que la abuelita «estaba dormida» y «quería descansar».

“Vi cómo la llevaban en silla de ruedas al avión; ¡alguien le sujetaba la cabeza mientras pasaban a mi lado! Un médico que iba a bordo confirmó que ya estaba muerta cuando la sentaron”, detalló otro de los pasajeros ante el medio de comunicación mencionado. De igual manera, otros pasajeros mencionaron que la mujer fue sentada en un asiento y posteriormente se pidió a la tripulación que no se le molestara.

Aparentemente, fue hasta que la aeronave empezó a moverse que la tripulación se dio cuenta de lo sucedido. Entonces, las autoridades determinaron regresar a la terminal y esperar a los agentes de la Guardia Civil, así como un grupo de médicos, quienes posteriormente confirmaron que la adulta mayor ya no contaba con signos vitales y la declararon muerta dentro de la aeronave.

Aerolínea niega que la mujer hubiera muerto antes de abordar

El avión no despegó por los hechos | Archivo.

Pese a que el vuelo estaba programado para salir a las 11:15 horas, no despegó finalmente hasta las 22:47, acumulando un retraso de 11 horas y 32 minutos. Hasta ahora, se desconoce cómo fue que la familia logró subir al vuelo con el cuerpo de la abuelita, así como el móvil detrás de este hecho; cabe mencionar que, actualmente, no hay personas detenidas por este suceso, mientras las autoridades siguen investigando los hechos en España.

La aerolínea ha asegurado, en un comunicado, que la mujer subió al avión con signos vitales y que presentaba un certificado médico que la acreditaba para poder tomar el vuelo. Sin embargo, los pasajeros que estaban dentro de la aeronave denuncian que la mujer ya no contaba con signos vitales cuando abordó.

«Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera que lamentablemente falleció, y les ofrecemos nuestro apoyo y asistencia. El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de EasyJet, y pedimos a nuestros clientes que comprendan estas circunstancias”, indicó la línea aérea en un comunicado.

¿Es legal abordar un avión con una persona fallecida?

Ante este incidente, las autoridades han recordado que no es posible abordar un vuelo con un cadáver; para este tipo de casos, los aeropuertos tienen un protocolo complejo, el cual permite transportar restos humanos entre países. Usualmente, los cuerpos humanos viajan en aviones de carga en lugar de aviones de pasajeros y deben estar previamente resguardados dentro de un ataúd especial en la bodega en lugar de en la cabina. Además, la muerte debe registrarse y certificarse.

También, es un proceso complejo, ya que implica registrar y certificar la muerte en de una persona extranjera, informar a las autoridades del país de origen, organizar la repatriación con una funeraria, o la cremación y finalmente, cancelar el pasaporte del fallecido al regresar a casa. No obstante, se trata del proceso que se debe seguir por regla, ya que no es posible que los cuerpos humanos aborden aviones comerciales y viajen sin el protocolo.

