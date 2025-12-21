VIDEO: Wendy Guevara organiza posada y se sale de control

La integrante de "Las Perdidas" informó por error que le tocaba la posada a su familia y cientos de personas abarrotaron la calle

GUANAJUATO, MÉXICO.- Wendy Guevara es una de las influencers más queridas en el medio del espectáculo, su carisma y autenticidad no sólo les ha ganado el cariño del público también le abre paso con éxito en la industria. Ante esto, la noticia sobre su posada generó gran entusiasmo entre sus fanáticos y al lugar se calcula que llegaron 2 mil personas que abarrotaron la calle provocando que el evento se saliera de control.

Fue en 2017 cuando la integrante de “Las Perdidas” saltó a la fama por un video compartido en redes sociales junto a su amiga Paola Suárez, sin embargo, fue su participación en La Casa de los Famosos México lo que impulsó su ya exitosa carrera colocándola como una de las figuras más queridas de la farándula. Por este motivo fanáticos no dudaron en asistir a la posada que la influencer anunció por error en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue la posada de Wendy Guevara?

La mega posada se celebró este fin de semana en la colonia El Coecillo de León, Guanajuato, lugar en donde Wendy Guevara vivió su infancia. De acuerdo con lo señalado por la influencer, se trata de un sitio en el que se reparten entre vecinos la organización de las posadas y la más reciente estuvo a cargo de su familia, aunque no imaginaron el impacto que tendría el anuncio ya que llegaron cientos de personas.

En redes sociales se difundieron algunos videos de la posada masiva, en éstos Guevara se mostró desconcertada por la cantidad de personas que asistieron mientras que su mamá expresó tristeza al revelar que la comida y los dulces no serían suficientes para darle a todas las personas. Además del tradicional ponche se repartieron tamales, atole y dulces, mientras que a las piñatas se añadieron billetes de diferentes denominaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.