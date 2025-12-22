Adulto mayor cae en alcantarilla al descubierto en el exterior del mercado municipal «Tampico»

Los hechos se registraron a las 17:30 horas del pasado sábado en el cruce de la calle Héroe de Nacozari con Fray Andrés de Olmos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A una alcantarilla de drenaje al descubierto cayó un adulto mayor en el exterior del mercado municipal Tampico.

Los hechos se registraron a las 17:30 horas del pasado sábado en el cruce de la calle Héroe de Nacozari con Fray Andrés de Olmos, expresó este lunes, Marisol González, locataria.

«Se fue al hoyo, se le llegó a la mitad del cuerpo por la cintura. Se alcanzó a sostener con las manos»

González dijo que el hombre de la tercera edad tuvo golpes en distintas parte del cuerpo siendo auxiliado por comerciantes para salir de la alcantarilla descubierta quedando alrededor de 70 centímetros de profundidad.

La locataria dijo haber emitido un reporte de la situación a un grupo de WhatsApp el pasado 12 de diciembre en dónde participan locatarios y responsables de la dirección de mercados del gobierno municipal.

Las y los comerciantes pidieron la pronta intervención de las autoridades para que se solucione la problemática que pone en riesgo a quienes caminan por el exterior del mercado municipal Tampico, ya que la infraestructura abierta no se ve al cubrirse con agua al registrarse las lluvias de las últimas horas.

De manera provisional, comerciantes pusieron una caja de madera para señalizar la falta de la tapa.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón