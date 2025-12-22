Advierten de incremento en nivel del Río Bravo

NUEVO LAREDO, TAM.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo alertó que el nivel del río Bravo incrementará gradualmente debido a mayores extracciones de la Presa La Amistad, pasando de 18.0 a 120.0 metros cúbicos por segundo, según la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Este aumento podría elevar el nivel del agua hasta 1.3 metros en los alrededores de los puentes internacionales y aumentar la velocidad del caudal, aunque se mantendrá dentro de su cauce natural.

En respuesta, el Gobierno Municipal ha activado protocolos preventivos de monitoreo y vigilancia a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el fin de salvaguardar a la población.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos, afirmó que ya se están tomando las acciones necesarias: “El aumento en el nivel del río será gradual; sin embargo, estamos actuando con anticipación. Nuestro personal vigila las zonas de mayor riesgo y está listo para cualquier eventualidad”.

Se recomienda a la ciudadanía evitar acercamientos a las orillas del río, abstenerse de actividades recreativas en la zona y estar atenta a los avisos oficiales de Protección Civil.

Por Staff

Expreso-La Razón