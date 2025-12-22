Asesinan a funcionario de IMSS-Bienestar en Chilpancingo

De acuerdo con los primeros reportes, fue perseguido por hombres armados cuando caminaba por la vía pública.

Un funcionario federal fue asesinado a balazos este lunes en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. El ataque ocurrió en la colonia Rufo Figueroa, al norte de la capital del estado, lo que generó una fuerte movilización policiaca y el acordonamiento de la zona.

La víctima fue identificada como Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar. De acuerdo con los primeros reportes, fue perseguido por hombres armados cuando caminaba por la vía pública.

En un intento por ponerse a salvo, el funcionario ingresó a un establecimiento de comida. Sin embargo, los agresores lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar, antes de huir con rumbo desconocido.

Elementos de seguridad estatal y municipal, así como personal de emergencias, acudieron al sitio tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por homicidio doloso. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido un móvil oficial del crimen.

El asesinato se suma a la cadena de hechos violentos registrados en Chilpancingo durante los últimos meses, en un contexto de tensión permanente por la presencia de grupos delictivos y ataques dirigidos contra funcionarios y civiles.

Las autoridades no han emitido información adicional sobre posibles amenazas previas contra la víctima ni sobre líneas específicas de investigación.

POR STAFF