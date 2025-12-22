Aumentan accidentes y dejan cuatro motociclistas fallecidos en la zona sur

El índice general de accidentes aumentó durante el último mes en Tampico y Ciudad Madero, reveló Ricardo Enrique Sierra Rivera, coordinador de Voluntarios Zona Sur Tamaulipas A. C.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En los últimos nueve días se han registrado al menos cuatro motociclistas fallecidos en la zona sur de Tamaulipas, en medio de un incremento general en el número de percances viales.

Diariamente, dijo, atienden entre ocho y diez servicios, sin contabilizar los que cubre la Cruz Roja Mexicana.

“Un poquito menos de accidentes nosotros, pero el índice total ha incrementado en el último mes”, explicó.

La cifras corresponden únicamente a la zona conurbada de Tampico y Ciudad Madero.

Tan solo durante el pasado fin de semana —viernes, sábado y domingo— se confirmaron dos decesos relacionados con accidentes de motocicleta.

El primer caso ocurrió al descender un puente en Tampico, donde un joven de 21 años derrapó, golpeó su cabeza contra el pavimento y presentó traumatismo cervical. Aunque fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital, falleció horas después.

El segundo hecho se registró la noche del domingo, cuando dos hermanos viajaban en una motocicleta sin equipo de seguridad y se impactaron contra un vehículo.

“El hermano mayor perdió la vida en el lugar y presentó amputación del pie derecho”, detalló Sierra Rivera.

El menor, de 13 años de edad, fue trasladado en estado grave y con pronóstico reservado al Hospital General Carlos Canseco, por personal de la Cruz Roja Mexicana.

A estos hechos se suman dos fallecimientos más registrados la semana pasada, también relacionados con accidentes de motocicleta,.

Sierra Rivera, coordinador de dicha agrupación, informó que en estás fechas se confirmaron dos decesos, mientras que un tercer caso permanecía en pronóstico reservado por la gravedad de las lesiones.

Advirtió que los accidentes de motocicleta se han incrementado de forma considerable, al pasar de un promedio de 10 por semana en meses anteriores, hasta 18 percances semanales en la actualidad.

Asimismo, detalló que del 1 de diciembre a la fecha, Voluntarios Zona Sur ha atendido alrededor de 112 servicios, con un saldo aproximado de 13 personas fallecidas por diversas causas, entre ellas accidentes de moto, enfermedades crónico-degenerativas, infartos y suicidios.

En el municipio de Altamira, la Dirección de Tránsito reportó seis accidentes con participación de motocicletas, con un saldo de un fallecido, dos personas lesionadas y tres percances resueltos entre particulares, sin intervención de la autoridad.

Ante este panorama, los cuerpos de auxilio y autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y utilizar casco y equipo de protección, al considerar que la falta de seguridad sigue siendo un factor determinante en la gravedad y letalidad de los accidentes de motocicleta en la región.

Por. José Luis Rodríguez Castro | Expreso La Razón