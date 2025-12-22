Brutal choque entre un autobús y una camioneta deja un lesionado

En la primera unidad también viajaban dos menores, los cuales salieron ilesos.

VERACRUZ.- El conductor de una camioneta resultó lesionado, luego de que un autobús Ómnibus de México lo impactara en una carretera del norte de Veracruz.

El brutal encontronazo se registró la noche del domingo, en la carretera Ozuluama-Tampico.

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, que venían de la Ciudad de México, se toparon con el percance y sin pensarlo dos veces se detuvieron para intervenir.

La unidad de la empresa Ómnibus de México, que presta el servicio de transporte de pasajeros, había impactado con fuerza a una Jeep con placas de Tamaulipas en la parte trasera.

Valoraron a un hombre de 50 años quien tenía dolor e inflamación en el área del codo, con posible lesión leve.

Se mantuvo consciente, estable y tranquilo durante la revisión.

Los dos menores que lo acompañaban no sufrieron lesiones, estaban estables y sin complicaciones aparentes.

Al lugar arribaron autoridades competentes para tomar decisiones del accidente.

Por. Benigno Solís/La Razón