Buque Cuauhtémoc regresa a Acapulco tras accidente en NY

El Buque Escuela Cuauhtémoc arribó a la Octava Región Naval en Acapulco tras siete meses de travesía, marcada por el accidente en el Puente de Brooklyn que dejó dos muertos.

La mañana de este lunes atracó en el muelle de la Octava Región Naval el Buque Escuela Cuauhtémoc, dando por concluido oficialmente el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025”. La unidad de superficie de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) retornó a su puerto base tras completar una travesía internacional que incluyó reparaciones en el extranjero.

La Ceremonia de Arribo fue presidida por el Almirante Carlos Eduardo L’eglise Escamilla, comandante de la Octava Región Naval, quien recibió el parte de novedades de la tripulación en compañía de autoridades civiles y navales. En las instalaciones de la Base Naval, familiares de los cadetes y de la dotación se congregaron para la recepción de los marinos.

Durante el acto oficial, el mando naval destacó el desempeño de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar ante las adversidades presentadas durante los meses de navegación.

Nos reunimos en estas majestuosas cubiertas para recibir con orgullo a la tripulación de nuestro Embajador y Caballero de los Mares (…) es una travesía con un profundo valor formativo para las y los jóvenes Cadetes, futuros Oficiales y Comandantes de la Armada de México, quienes, además, junto a la dotación permanente del buque, vivieron un momento por demás desafiante”, señaló L’eglise Escamilla.

Estadísticas de la misión 2025

Para este viaje de instrucción, el buque zarpó originalmente el pasado 6 de abril con una tripulación de 277 elementos. La Semar destacó que esta generación contó con la mayor participación femenina en la historia de la embarcación, con 64 mujeres y 213 hombres a bordo.

La ruta trazada para el crucero “Consolidación de la Independencia” contempló un itinerario por el Mar Caribe y el Océano Atlántico, visitando los puertos de:

Kingston, Jamaica.

La Habana, Cuba.

Nueva York, Estados Unidos.

Puertos nacionales: Progreso (Yucatán), Cozumel (Quintana Roo) y Veracruz.

Asimismo, la unidad realizó el cruce del Canal de Panamá, punto estratégico para la navegación mundial, antes de enfilar su proa de regreso al Pacífico mexicano.

Antecedente: El incidente en Nueva York

El retorno del velero se da tras superar el accidente marítimo registrado el 17 de mayo de 2025. Durante las maniobras de zarpe en el puerto de Nueva York, el buque impactó contra la estructura del puente de Brooklyn. El incidente derivó en el fallecimiento de los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Yair Maldonado, además de dejar lesiones en 22 tripulantes.

Derivado de este hecho, el Buque Escuela debió permanecer varios meses en un astillero de Estados Unidos para someterse a trabajos de reparación en su estructura y arboladura, lo que modificó el cronograma original de retorno.

Conmemoran Consolidación de la Independencia en el Mar

El nombre del crucero de este año conmemora los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar. Este hecho histórico refiere a la gesta del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, quien el 23 de noviembre de 1825 logró la capitulación del último reducto español en el Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz.

Con más de 43 años de servicio, el “Cuauhtémoc” ha navegado más de 200 mil millas náuticas y ha formado a 43 generaciones de oficiales bajo la doctrina de la navegación a vela y astronómica, pilares de la tradición naval mexicana.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR