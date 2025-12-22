Chubasco inusual sorprende al sur de Tamaulipas

La directora de Protección Civil, María Luisa Cuevas Rivera, informó que el flujo de agua provocó reportes de inconformidad en diversas colonias.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una lluvia atípica sorprendió a los habitantes del sur de Tamaulipas este lunes 22 de diciembre.

El fenómeno meteorológico consistió en un chubasco intenso que descargó una gran cantidad de agua en un lapso de apenas dos horas, lo que generó el rápido escurrimiento hacia los sectores más vulnerables de Altamira.

“Tenemos varias partes bajas y vamos estar al pendiente porque el pronóstico indica que puede seguir lloviendo».

Ante esta situación, el personal de la dependencia y elementos de seguridad iniciaron recorridos de vigilancia para evaluar las condiciones de las viviendas y descartar afectaciones mayores en el patrimonio de las familias.

«Esto es algo inusual, de repente fue un chubasco que nos llegó en dos horas y fue un flujo grande de agua, dio lugar que en algunas áreas bajas se empezaran a quejar, pero no llegó a tanto».

Debido a la naturaleza de la precipitación, las unidades de auxilio mantienen un monitoreo constante en las áreas identificadas como críticas por su topografía.

Cuevas Rivera señaló que la prioridad es verificar si existen inundaciones en domicilios particulares para brindar el apoyo necesario.

“Le pedimos a las patrullas para que hicieran algunos rondines y darnos cuenta si algunas familias se inundaron».

La funcionaria advirtió que las condiciones de inestabilidad climática podrían persistir durante las próximas horas.

Por tal motivo, recomendó a la población extremar medidas de seguridad, especialmente al conducir, debido a que el pavimento mojado aumenta el riesgo de percances viales en las principales avenidas del puerto.

«Pedimos a la gente que tenga precaución con el flujo de vehículos por el pavimento mojado», concluyó María Luisa Cuevas Rivera.

Por. Oscar Figueroa

La Razón