COMAPA SUR mejora el funcionamiento de cárcamos mediante mantenimiento permanente

La recuperación de cárcamos que se encontraban en malas condiciones ha sido posible gracias a un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo

Desde el inicio de la actual administración, COMAPA SUR ha registrado avances importantes en el mantenimiento y operación de los cárcamos que conforman el sistema de drenaje sanitario y pluvial de la zona conurbada.

Actualmente, COMAPA SUR cuenta con 52 cárcamos, y para evaluar su estado operativo, se estableció un esquema de semaforización que permite identificar su desempeño. Al inicio de la administración, los equipos se recibieron con 20 cárcamos en color verde, 13 en amarillo y 12 en rojo. Como resultado de las acciones implementadas, actualmente se cuenta con 40 cárcamos en verde, 9 en amarillo y 3 en rojo, cifras que reflejan una mejora gradual en su funcionamiento.

La recuperación de cárcamos que se encontraban en malas condiciones ha sido posible gracias a un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, enfocado en trabajos eléctricos y electromecánicos, así como en la adquisición de nuevos equipos de bombeo que han permitido fortalecer la operación del sistema.

Estas acciones benefician directamente a la comunidad, ya que un cárcamo en óptimas condiciones bombea de manera eficiente las aguas residuales y pluviales, lo que ayuda a prevenir encharcamientos e inundaciones, reduce riesgos sanitarios y protege la infraestructura urbana. Asimismo, contribuye a la preservación de la salud pública al disminuir la exposición de la población a aguas contaminadas y malos olores. El agua que fluye por los cárcamos es conducida hacia plantas de tratamiento de aguas residuales, garantizando un manejo adecuado.

COMAPA SUR enfrenta como retos la modernización y reconfiguración de cárcamos mediante la instalación de equipos de mayor capacidad, el mantenimiento de niveles bajos de aguas residuales y la mejora continua del flujo del sistema sanitario, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y confiable a la población.

POR MARIO PRIETO