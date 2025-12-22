Fallece joven de 19 años en fuerte choque en Altamira

La víctima fue identificada como José Alberto N., quien tripulaba una motocicleta Italika tipo DM-250 en color negro.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un fatal accidente vial cobró la vida de un joven de tan solo 19 años durante la madrugada de este lunes en el municipio de Altamira.

El percance ocurrió a las 01:06 horas en el cruce de las calles Revolución Humanista y el Bulevar Lázaro Cárdenas, en la colonia Tampico Altamira, tras una omisión de alto que derivó en el choque.

Debido al fuerte impacto, el joven perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Su acompañante, un menor identificado como Jorge Yuren N., de apenas 14 años de edad, resultó con lesiones de consideración y fue atendido por los rescatistas que acudieron al sitio del percance, quienes a su vez lo trasladaron a un hospital de la localidad.

El otro vehículo involucrado fue un Nissan March, color gris, conducido por Brayan N., de 26 años.

De acuerdo con el reporte de los oficiales de tránsito, el automovilista no respetó el señalamiento de alto en la intersección, lo que provocó el choque contra la moto.

Tras el arribo de las autoridades de tránsito, el conductor del coche quedó en calidad de detenido.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encargaron de dar fe del deceso y realizar el levantamiento del cuerpo.

Los oficiales de vialidad elaboraron el parte del accidente y pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal ante el cargo de homicidio culposo y los daños ocasionados.

Este hecho se suma a la alta estadística de accidentes en motocicleta que registra el municipio de Altamira.

Durante el último año, las autoridades de vialidad han reportado un incremento significativo en percances donde los motociclistas son los más vulnerables.

La falta de uso de casco, el exceso de velocidad y la omisión de señalamientos de tránsito por parte de automovilistas mantienen a estas unidades en el centro de las emergencias viales de la ciudad.

