Fallecen dos personas tras caída de avioneta de la Semar en Galveston, Texas

Cuatro personas sobrevivieron, dos perdieron la vida y dos más se encuentran todavía al interior de la aeronave, informó la dependencia

Dos personas perdieron la vida y cuatro sobrevivieron a la caída de una avioneta de la Secretaría de Marina que realizaba un vuelo de apoyo a la Fundación Michou y Mau hacia la ciudad de Galveston, Texas, a donde trasladaba a un paciente pediátrico.

De acuerdo con la dependencia federal, al interior de la aeronave viajaban ocho personas, cuatro de ellas formaban la tripulación, mientras las otras cuatro personas eran civiles, entre los que se cuenta el niño que era trasladado a un nosocomio de los Estados Unidos.

“La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

“Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y de dos lamentablemente se confirma su deceso”, señaló la dependencia.

Hay dos atrapados

La dependencia señaló que las labores de los cuerpos de emergencia norteamericanos continúan en el sitio, pues dos de los tripulantes aún se encuentran al interior de la aeronave y se desconoce su estado de salud.

“Asimismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada. Derivado de lo anterior, se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos”, explicó la dependencia.

En el sitio del accidente, ubicado cerca de la Bahía de Galveston, aún hay decenas de cuerpos de emergencia realizando labores de rescate y de remoción de la aeronave siniestrada.

La oficina del Sheriff de Galveston advirtió a la población que evite la zona del accidente, para no entorpecer las labores de rescate que aún se llevan a cabo en dicho punto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO