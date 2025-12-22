Investigan a agentes del INM por extorsión en Matamoros; Sheinbaum anuncia sanciones

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir del próximo año se implementará un esquema de investigación y sanción ante denuncias de extorsión a migrantes, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) exigían dinero a mexicanos en tránsito de Estados Unidos hacia el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el caso fue turnado a la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al director del INM, Sergio Salomón Céspedes, para su revisión inmediata. Precisó que uno de los agentes involucrados ya fue separado de su cargo y se encuentra bajo investigación.

Tras la difusión del material, el INM confirmó que los hechos ocurrieron presuntamente la noche del 16 de diciembre en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas. En un comunicado, el instituto señaló que los agentes identificados en el video fueron separados de sus funciones y notificados al órgano interno de control para determinar responsabilidades.

El organismo también informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los servidores públicos señalados y quienes resulten responsables. “El Gobierno de México y el INM reprueban categóricamente cualquier acto contrario a la ley y refrendan cero tolerancia a la impunidad”, subrayó.

Caen agentes de migración en #Matamoros por extorsionar a connacionales Mientras los paisanos regresan con ilusión a México, en el Puente «Puerta México» de Matamoros los recibían con extorsiones. Dos agentes pedían «moches» para evitar revisiones. Lo que no sabían es que su… pic.twitter.com/46qYtnQgIT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2025

