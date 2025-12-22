La magia de la Navidad continúa iluminando Altamira

Estas actividades forman parte del Encendido de la Navidad Altamira 2025, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, en coordinación con el Sistema DIF local, presidido por la C.P. Rossy Luque de Martínez

ALTAMIRA, TAM.- La magia de la Navidad continúa recorriendo cada rincón de Altamira, llevando alegría, unión y esperanza a las familias del municipio, con el encendido del tradicional Pino Navideño en las comunidades de Mata del Abra, Maclovio Herrera y Flores Magón.

Estas actividades forman parte del Encendido de la Navidad Altamira 2025, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, en coordinación con el Sistema DIF local, presidido por la C.P. Rossy Luque de Martínez.

Los eventos se desarrollaron en un ambiente familiar y festivo, con presentaciones artísticas, sorpresas y momentos de convivencia que fortalecen las tradiciones decembrinas y la cohesión social entre las y los altamirenses.

Durante la presente temporada navideña, el Gobierno de Altamira y el DIF Municipal han logrado el encendido de 19 pinos navideños tanto en zonas rurales como urbanas, llevando el espíritu de estas fechas a un mayor número de comunidades del municipio.

“Vivamos estas fechas en familia, con unión y armonía”, expresó el presidente municipal, al destacar que estas acciones buscan generar momentos de alegría, cercanía y esperanza para todas las familias de Altamira.

Con estas celebraciones, el municipio reafirma su compromiso de promover la Navidad como un tiempo de encuentro, solidaridad y fortalecimiento del tejido social.

POR OSCAR FIGUEROA